L’Associazione culturale di volontariato L’Arcangelo APS invita al concerto “OraCanta”, la lode, la storia, la vita. Giovedì 10 Agosto 2023 ore 21 presso la Pinacoteca dei Frati Cappuccini a Voltaggio, con ingresso libero ad offerta per il restauro del Crocifisso del Chiostro (sec. XVI).

“OraCanta” del Gruppo dell’Incanto è un concerto per voci – Serafina Carpari, Daniela Desana, Aldino Leoni – per chitarre, pianoforte e flauto con Mario Martinengo, Andrea Negruzzo e Giorgio Penotti. Comprende pezzi originali e di ispirazione scritturale, articolandosi nei tre momenti della lode, della storia e dell’esistenza con, in conclusione, una riduzione del Cantico di Francesco d’Assisi.

Il titolo OraCanta: “prega e canta”, ma anche “canta adesso”, una ripresa al contemporaneo dell’esigenza primaria del canto quando si volge lo sguardo dentro, attorno e sopra di sé. Alla voce recitante sono affidati i testi di salmi biblici attualizzati da scrittori di oggi. Il Gruppo dell’Incanto ha al proprio attivo un originale lavoro artistico sulla parola e sulla musica, avvalendosi anche della collaborazione di poeti e scrittori; lavoro concretizzatosi in incisioni e, soprattutto, in numerosi incontri con il pubblico.

In collaborazione con Museo Cappuccini Genova e Comune Voltaggio, con il sostegno di Fondazione CRAL E Viscol spa.

Info

Telefono: 347-4608672

email: [email protected]

