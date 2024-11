‘Unprinted’: la Compagnia Caterpillar al teatro di Monastero Bormida sabato 16 alle 21

Prosegue la stagione Teatro nelle Valli Bormida con uno spettacolo che scava nei sogni e nei “non detti” del mondo editoriale: “Unprinted”, della Compagnia Caterpillar, che ci porta dietro le quinte del successo… o meglio, di quello che il successo nasconde. Il 16 novembre alle 21 vi aspetta una serata in cui sogni e realtà si scontrano a suon di ironia e riflessione. E per chi ha il coraggio di guardare oltre le “farfalle” e i “fiori”… ne vedremo delle belle!

Un’avventura tra luci, ombre e… molto altro. La storia di Alice



“Unprinted” esplora il mondo degli inediti, di tutto ciò che resta sotto traccia, la fatica e la frustrazione che spesso vengono dimenticate o coperte di bei colori. In una realtà dove si punta tutto sul risultato, lo spettacolo ci chiede: qual è il prezzo del successo?

Alice è una giovane aspirante scrittrice. Vuole farsi strada, pubblicare un libro e magari diventare una grande giornalista. Ma il mondo della redazione non è proprio il luogo ideale per chi cerca verità e autenticità. Appoggiata dall’amica Maya, Alice si avventura in un colloquio di lavoro, ma scopre presto che il giornale non è esattamente come se lo immaginava. Tra giochi di potere, compromessi e qualche aroma di “fiori e farfalle” (che nasconde molto altro), Alice si ritrova in un mondo dove quello che non si vede conta più di quello che c’è sulla carta.





IINFO – PRENOTAZIONI

Teatro Comunale di Monastero Bormida (AT)

Prenotazioni: 389 0576711 [email protected]

Biglietti: Intero: € 15 – Ridotto: € 13 (under 25, over 65, convenzionati)

Acquistabili qui Mailticket

La stagione Teatro nelle Valli Bormida è realizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo nell’ambito del progetto Corto Circuito e con il sostegno della Banca CR Asti.

Teatro nelle Valli Bormida – ReteTeatri – [email protected] – +39 389 0576711

www.rete-teatri.it – www.teatronellevalli.it