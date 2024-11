Piazza Marconi e i ‘Sabati della solidarietà’: il 16, il 23 e il 30 novembre ad Alessandria

Una virtuosa collaborazione con Zonta Club Alessandria farà riaprire un locale sfitto in piazza Marconi 20 per ospitare “I Sabati della Solidarietà” nei giorni 16, 23 e 30 novembre prossimi. Uno spazio in pieno centro cittadino riprenderà vita grazie alla sensibilità della proprietaria Carla Pisani, nota ginecologa, che metterà a disposizione un locale sfitto da tempo affinché produca sostegno a favore di un gruppo di 6 associazioni della comunità locale sui tema sociali, che avranno l’opportunità di promuoversi raccogliendo fondi a sostegno dei cittadini più fragili.

Sabato 16 Novembre – “Nello scrigno di Zonta: regali e occasioni”: per l’intera giornata sarà possibile trovare capi di abbigliamento, accessori, piccoli complementi di arredo, proposte regalo disponibili con una offerta minima per sostenere il progetto della onlus “Le Rose Gialle”.

Sabato 23 Novembre – Lo spazio sarà a disposizione di due realtà locali che supportano famiglie di giovani disabili: “Il Sole Dentro” (autismo) e il Centro Down di Alessandria.

Sabato 30 Novembre – Nel primo sabato di Avvento si respirerà “l’aria di Natale”, con il locale a disposizione di AIDO, (donatori organi) e ADISCO (donatrici sangue cordonale), con tante belle occasioni proposte da Zonta Club Alessandria.