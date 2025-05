Il ‘Concerto di Primavera’ offerto alla città dai Club di servizio e dal Conservatorio ‘Vivaldi’

Mercoledì 14 maggio, alle ore 21, il teatro Alessandrino ospiterà il tradizionale “Concerto di Primavera” dell’Orchestra sinfonica del Conservatorio “A. Vivaldi” che, ogni anno, i club di servizio Lions di Alessandria offrono gratis alla cittadinanza. L’iniziativa è giunta alla 16^ edizione, con la partecipazione di ben 11 club: Inner Wheel Alessandria, LC Alessandria Host, LC Alessandria Marengo, LC Alessandria Cittadella, LC Alessandria Valmadonna Valle delle Grazie, LC Bosco Marengo Santa Croce, LC Bosco Marengo La Fraschetta, Panathlon Club Alessandria, Rotary Club Alessandria, Soroptimist Club Alessandria, Zonta Club Alessandria.

Protagonista della serata sarà l’Orchestra sinfonica del Conservatorio composta da circa 50 strumentisti, tra cui studenti dei corsi accademici di I e II livello. Il concerto sarà diretto da Attilio Tomasello , direttore musicale presso il Mittelsachsisches Theater un Orchester, che vanta una grandissima esperienza sia in campo operistico che in ambito sinfonico.

Pianoforte solista Omar Al Deek che ha conseguito il diploma accademico di I livello in pianoforte con il massimo dei voti presso il “Vivaldi”, dove prosegue gli studi nel biennio specialistico a indirizzo concertistico. Il programma del concerto prevede brani di W. A. Mozart, L. v. Beethoven e F. Schubert.

Secondo una consolidata tradizione, la serata sarà occasione per premiare gli studenti del Conservatorio che si sono distinti nel corso dell’anno accademico con la consegna delle 2 borse di studio straordinarie, da 400 euro ciascuna, donate dai Club di Servizio agli allievi più meritevoli, cui si aggiungerà la cerimonia di assegnazione delle borse di studio ordinarie fatta annualmente dall’Istituto.

Il concerto, realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, è patrocinato dal Comune di Alessandria. La rinnovata collaborazione tra i Club di servizio e il Conservatorio ha un grande valore artistico e culturale che permette di raggiungere diversi obiettivi: offrire alla cittadinanza un concerto di altissimo livello, riconoscere l’impegno degli allievi del Conservatorio e valorizzare il Conservatorio stesso che rappresenta una realtà di prestigio per la nostra città, a livello nazionale e internazionale.