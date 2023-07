Treville in Festa 2023

Treville in Festa 2023 è una manifestazione che si tiene ogni anno a Treville, in provincia di Alessandria, dal 4 al 7 agosto. La festa si svolge in Piazza Devasini e offre un programma ricco di eventi per tutti i gusti.

Il programma di Treville in Festa 2023 prevede:

Spettacoli musicali,

Balli, con esibizioni di gruppi folk e gruppi di danza,

Giochi e attività per bambini e adulti,

Bancarelle di prodotti tipici locali, dove sarà possibile acquistare i medesimi,

Degustazioni di vini e prodotti tipici, dove sarà possibile degustare i prodotti tipici locali accompagnati da un buon bicchiere di vino.

La festa è un’occasione per conoscere la cultura e le tradizioni di Treville e per divertirsi con gli amici e la famiglia.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito web del Comune di Treville.

ENTRATA LIBERA.

Treville in Festa è un evento imperdibile per tutti coloro che vogliono trascorrere un weekend all’insegna del divertimento, della cultura e della tradizione.

Treville (AL)

Info: [email protected]