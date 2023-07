Gavazzana Blues Festival 2023

Un festival blues per tutti

Il Gavazzana Blues Festival è un festival blues che si tiene a Gavazzana, in provincia di Alessandria, ogni anno nel mese di agosto. Il festival è stato fondato nel 2002 e si è rapidamente affermato come uno degli eventi blues più importanti in Italia. Il festival ospita artisti internazionali di fama mondiale, oltre a giovani talenti emergenti. Il programma del festival prevede concerti, jam session, seminari e workshop. È un’occasione unica per immergersi nella cultura blues e conoscere alcuni dei migliori musicisti del mondo.

Il festival è aperto a tutti, appassionati di blues e non, il programma è ricco e variegato, e offre qualcosa per tutti i gusti. Gli amanti del blues potranno ascoltare i loro artisti preferiti, mentre i neofiti potranno scoprire questo genere musicale ricco di storia e tradizione.

L’evento

Il festival si terrà quest’anno dal 4 al 6 Agosto in Piazzetta degli Scacchi dalle ore 21:00, per più informazioni consultare il link a fine articolo.

Il Gavazzana Blues Festival è un festival che va oltre la musica. È un evento che unisce persone di ogni età e provenienza, creando un’atmosfera unica e magica. Il festival è un luogo di condivisione e di confronto, dove è possibile conoscere nuove culture e sperimentare nuovi modi di vivere la musica.

Gavazzana (AL)

Info: [email protected]

Per maggiori dettagli: http://www.gavazzanablues.it/?fbclid=IwAR1FPv4LoZbBodNlSWp96ZGLmzagMiKvoa5AxVihT4sERsrwyIDfjzCNvEk