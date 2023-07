Lions Club: oltre 300 partecipanti alla cena di solidarietà di mercoledì sera in piazza duomo

La solidarietà degli alessandrini, unita a quella dei Lions di 5 club cittadini, ha fatto centro ancora una volta.

Sono stati, infatti, oltre 300 i partecipanti alla cena benefica organizzata mercoledì sera in piazza Giovanni XXIII – piazza del Duomo, per finanziare il progetto Autismo e Tecnologie digitali.

L’iniziativa

Promossa nei mesi scorsi dai Club Lions Alessandria Host, Alessandria Marengo, Bosco Marengo Santa Croce, Bosco Marengo La Fraschetta e Leo, ha trovato la piena collaborazione dei ristoranti del centro storico: ‘Il Porfido’, ‘La Brasserie di Josephine’, ‘Il Vicoletto’, ‘Tip Tap’, ‘Il Duomo’, coordinati dagli chef Beppe Sardi e Andrea Nari.

L’Antico Forno di Roberto Perosino ha fornito il pane, l’ONAV ha provveduto ai vini grazie alla disponibilità di consorzi e cantine della provincia di Alessandria. Il servizio ai tavoli è stato assicurato dai volontari Lions e Leo, la suggestiva illuminazione della piazza è stata curata dal Lions Club Gavi.

La tradizione

Quella delle cene estive si ripete da alcuni anni, permettendo di rivitalizzare la città nelle serate più calde, coinvolgendo gli operatori economici del territorio e i cittadini per finanziare, ogni volta, un nuovo progetto.

Dopo l’acquisto di 11 defibrillatori per locali pubblici nel 2021, è stata la volta della raccolta fondi per i parchi inclusivi nel 2022 e, quest’anno, l’iniziativa Autismo e Tecnologie digitali è stata realizzata da ”Il Sole Dentro”, “Abilitando Onlus” e dall’Università del Piemonte Orientale, partner A.I.A.S. sez. di Alessandria.

È un “progetto pilota” che ha permesso a una ventina di ragazzi autistici di frequentare, per 3 mesi, un corso di informatica in vista di un possibile inserimento nel mondo del lavoro. Per i soggetti di quel tipo la tecnologia digitale può, infatti, essere di grande aiuto per lo sviluppo cognitivo, linguistico e sociale e può diventare un potente alleato per comunicare, imparare e interagire con nuove modalità.

Sul palco, sono intervenuti i presidenti dei Club Lions – Alan Vicino (Host), Laura Moretti (Marengo), Fabrizio Priano (Santa Croce), Maurizio Pasini (La Fraschetta), Marco Morando (Leo club) che hanno ringraziato i presenti e quanti, a vario titolo, hanno contribuito alla buona riuscita della serata e alla prosecuzione di questo importante service.

Il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante ha portato il saluto dell’Amministrazione esprimendo viva soddisfazione per la concreta collaborazione stabilita con i Club Lions di Alessandria nell’interesse della comunità locale.