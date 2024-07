L’ Associazione Culturale Castelpiovera , per il 4° anno consecutivo, organizza il concerto Notte di Note , con una grande novità: la raccolta fondi per il progetto benefico “Insieme contro il tumore al seno” . Per questo motivo il ricavato (ingresso a offerta libera) sarà devoluto all’Unità di Senologia di Tortona , che collabora alla buona riuscita dell’evento. Inizio ore 21.15. Posti limitati.

Il concerto

Avrà luogo nello splendido parco del Castello domenica 28 luglio, dalle ore 21.15, con la partecipazione della Monferrato Classic Orchestra. In caso di maltempo l’evento si svolgerà al chiuso.

La serata inizierà con l’esibizione di cantanti lirici quale atto finale della Masterclass tenuta dal soprano Daria Masiero; a seguire l’esibizione degli allievi della Monferrato Classic Orchestra che interpreteranno l’opera di F. Schubert Piano Quintetto “La trota”, per l’esecuzione di Vittorio Sebeglia al violino, Raffaele Totaro alla viola, Tommaso Cavallo al violoncello, Oliver Gibbon al contrabbasso e Sabrina Lanzi al pianoforte.

Iniziative parallele

Altri 2 spettacoli al Castello di Piovera, stasera e domani, all’insegna della beneficienza: venerdì 26 e sabato 27 luglio due serate di “BOOMSHAK24 LIVE Agglomerati Artistici Solidali”, con musica dal vivo, comici e cabaret.

Anche in questo caso il ricavato verrà devoluto in beneficenza, destinato all’associazione In Bocca al Lupo ovd, che si occupa di raccolta fondi destinati alle associazioni per il sostegno dei programmi di sviluppo del Centro Ascolto Duchenne nel Nord Italia, fisioterapia per giovani con distrofia muscolare Duchenne e Becker e progetto Emergency Card, uso consapevole delle nuove tecnologie, contrasto alla disinformazione online, al bullismo, al cyberbullismo e all’uso e all’abuso del fumo, dell’alcol e delle sostanze stupefacenti.

Crediti

Le iniziative si avvalgono della collaborazione di Comune di Alessandria, con cui Castelpiovera ha in essere una convenzione, e del Patrocinio dei Comuni di Tortona e Alluvioni Piovera, con la collaborazione dell’Associazione Franca Cassola Pasquali e della Monferrato Classic Orchestra.

Info

E-mail: [email protected]

Telefono: 346-2341141