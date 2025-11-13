Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Viaggiando

‘Piemove’, quasi 3.000 adesioni nelle province di Alessandria e Asti

Nov 13, 2025

Sono 2.971 le adesioni tra Astigiano e Alessandrino, sul totale di 60.503 in tutto il Piemonte, per il trasporto pubblico gratuito per gli studenti under 26. Un risultato che conferma la forte adesione alla misura ideata e finanziata dalla Regione Piemonte, con oltre 37 milioni di euro tra risorse proprie e del Ministero dell’Ambiente. La misura consente agli studenti universitari U26 di effettuare gratis viaggi illimitati su tutta la rete urbana di Torino, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania e Vercelli.
In crescita gli studenti internazionali (ad oggi 3.700), senza carta d’identità elettronica o Spid, cui è dedicato un percorso specifico sulla piattaforma https://bip.piemonte.it

In particolare le richieste arrivate da studenti dell’Alessandrino sono 1.350, di cui 683 da studenti dell’Università di Torino, 276 da studenti del Politecnico e 391 da studenti dell’Università del Piemonte Orientale. Per quanto riguarda l’Astigiano, le richieste complessive sono 1.621, di cui 1.228 da studenti Unito, 256 studenti Polito e 137 Upo.

LE PAROLE – Così gli assessori del territorio Enrico Bussalino e Federico Riboldi:Il risultato raggiunto nelle province di Asti e Alessandria conferma che Piemove è una misura capace di unire le esigenze delle aree urbane e dei territori più piccoli, dove il progetto ha un valore particolare: permette a molti ragazzi di spostarsi quotidianamente per studio, sostenendo le famiglie e contribuendo a rendere più accessibile il diritto all’istruzione. È un investimento sul futuro, che favorisce una mobilità più pulita e una maggiore connessione tra città universitarie e comunità locali”.

