San Sebastiano, patrono dei Vigili Urbani, celebrato ieri in Duomo e in Provincia

In concomitanza con la festa di San Sebastiano martire, Patrono protettore della Polizia Municipale, Alessandria ha celebrato ieri mattina l’edizione 2026 della Giornata Regionale della Polizia Locale. L’evento è stato programmato nel capoluogo provinciale alla presenza dell’assessore regionale Enrico Bussalino, del sindaco di Alessandria Giorgio Abonante, del presidente della Provincia Luigi Benzi, delle Autorità civili, militari e religiose locali, delle Rappresentanze degli Enti Locali alessandrini e di molti Comandanti e Responsabili dei Corpi e Servizi di Polizia Locale dei Comuni della Provincia.

La scelta del capoluogo, condivisa tra Amministrazione Comunale e Provinciale, ha sottolineato l’attenzione strategica verso lo speciale rapporto che unisce le attività e i servizi svolti nei singoli Comuni proprio con la dimensione provinciale. Un’attenzione che, al contempo, punta a valorizzare sia il sentimento di appartenenza ai rispettivi Corpi e Servizi che anche il senso di coesione tra tutti coloro che svolgono questa importante professione, sempre in continuo aggiornamento, e le proprie Comunità locali. Dopo la Santa Messa, celebrata alle 11 in duomo da mons. Gianni Toriggia e da don Augusto Piccoli, cappellano della Polizia Locale di Alessandria, nella sala del Consiglio della Provincia di Alessandria si è tenuta la solenne cerimonia di attribuzione delle Attestazioni Regionali, per meriti speciali, agli appartenenti ai Comandi di Polizia locale del territorio (Alessandria, Casale Monferrato, Novi Ligure, Ottiglio e Valenza).