Pronto a partire lo studio epidemiologico sulla zona ‘Fraschetta’, 60.000 euro dal Comune di Alessandria

Un accordo di collaborazione tra Comune di Alessandria Università del Piemonte Orientale per l’avvio di uno studio epidemiologico sul territorio della ‘Fraschetta’. La convenzione consentirà la raccolta e l’analisi dei dati di mortalità e morbosità dell’area, con l’obiettivo di disporre di informazioni scientificamente affidabili utili a definire il profilo sanitario del territorio e a informare istituzioni e cittadinanza.

L’iniziativa è stata finanziata dal Comune di Alessandria con 60.000 euro e sarà condotta da una docente di Biostatistica del Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università del Piemonte Orientale, con il supporto di borsisti di ricerca, inserendosi in continuità con le indagini presentate a novembre 2019 da ASL Alessandria e ARPA. Particolare attenzione sarà rivolta al rapporto tra inquinanti ambientali, in particolare i PFAS, e i dati sanitari della popolazione residente.