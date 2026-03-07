Attualità IN EVIDENZA Video

Cina: cittadini cinesi evacuati dall’Iran arrivano in Azerbaigian

Mar 7, 2026


In un contesto di crescenti rischi per la sicurezza in Iran, oltre 260 cittadini cinesi hanno attraversato negli ultimi giorni il confine con l’Azerbaigian nell’ambito di un’operazione di evacuazione coordinata dall’ambasciata cinese. Martedì, gli evacuati arrivati a Baku sono stati accolti con ciotole fumanti di tangyuan (gnocchi di riso glutinoso) per celebrare il Festival delle lanterne. “Ci hanno fatto sentire a casa”, ha dichiarato un evacuato.
(XINHUA/ITALPRESS)

(Fonte video: Xinhua)

