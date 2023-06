Sagra del Vitello Fassone Piemontese 2023

Sagra del Vitello Fassone Piemontese

La Sagra del Vitello Fassone Piemontese è un evento annuale che celebra questo tesoro culinario, organizzata dalla Pro Loco di Crivelle, durante i giorni 14-15-16 Luglio, i visitatori hanno l’opportunità di gustare una vasta gamma di piatti a base di vitello Fassone, preparati con maestria dalle migliori mani della Regione, che esaltano la tenerezza e il sapore unico di questa carne pregiata.

La Storia dietro il Vitello Fassone Piemontese:

Il vitello Fassone Piemontese è un prodotto tipico del Piemonte, una regione rinomata per la sua tradizione culinaria e la qualità dei suoi ingredienti. La razza bovina Fassone, originaria dell’area di Saluzzo e del Monferrato, è conosciuta per la sua carne tenera, magra e gustosa, apprezzata dai migliori chef e amanti della gastronomia in tutto il mondo.

La Serata

La Sagra del Vitello Fassone Piemontese non è solo un’esperienza culinaria straordinaria, ma offre anche svago e divertimento per tutti i partecipanti. L’atmosfera festosa sarà accompagnata anche da musica che riempirà l’aria di note allegre e coinvolgenti, lasciando ai partecipanti un bellissimo ricordo della giornata.

Crivelle di Buttigliera d’Asti (AT)

Info : [email protected]