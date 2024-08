Sagra del fritto misto alla piemontese a Montaldo di Cerrina, dal 23 agosto al 1° settembre

La 18^ Sagra del fritto misto alla piemontese si svolgerà a Montaldo, frazione di Cerrina Monferrato (AL), per due weekend consecutivi: 23-26 agosto e 30 agosto-1° settembre.

Ogni giorno, per tutta la durata della sagra, alle 18.30 aprirà lo stand gastronomico, dove si potranno trovare diversi piatti tipici della tradizione piemontese, tra cui il fritto misto alla piemontese, cotto in padella al momento e servito accompagnato dal bagnetto verde. Oltre a ciò saranno disponibili vari antipasti piemontesi (vitello tonnato, peperoni in bagna cauda, antipasto della nonna) e dolci tradizionali (bunet, pesche ripiene). Ma si possono gustare anche gli agnolotti.

Contro la pioggia si mangia al coperto. Alle 21,30 apriranno le serate danzanti, con varie orchestre di liscio, su ballo a palchetto e ingresso gratuito. Per maggiori info e per rimanere aggiornato sulle novità in tempo reale, questa è la nostra pagina FB 18 sagra del fritto misto alla piemontese

In alternativa qui il nostro sito internet: www.amici montaldo.it