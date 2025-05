‘Casale Comics & Games’: krumiri d’autore per la ricerca a sostegno di Solidal e Dairi

Durante il weekend del 24 e del 25 maggio, al Castello di Casale Monferrato, sarà possibile acquistare le iconiche scatole in metallo dei celebri biscotti Krumiri in una versione a tiratura limitata, personalizzata dai famosi illustratori presenti alla kermesse. Un’occasione unica per portare a casa una confezione d’autore contribuendo alla ricerca sul territorio.

Dopo il successo dello scorso anno, anche l’edizione 2025 di ‘Casale Comics & Games’ vedrà quindi protagonista la solidarietà, con una speciale iniziativa a sostegno di Solidal per la Ricerca e del DAIRI (Dipartimento Attività Integrate Ricerca Innovazione), grazie alla rinnovata collaborazione con mOn – organizzatore della kermesse – e con i Krumiri Rossi Portinaro.

Tutte le donazioni raccolte attraverso la vendita delle scatole ‘firmate’ saranno infatti destinate alla sede casalese dell’Ospedale Santo Spirito, dove il team coordinato da Marinella Bertolotti è impegnato su progetti dedicati a patologie ambientali e malattie amianto-correlate.

La novità di quest’anno sarà la possibilità di partecipare all’asta benefica ONLINE, ospitata sulla piattaforma Catawiki, dove verranno messe in vendita tavole originali realizzate appositamente per l’occasione da alcuni tra i più noti fumettisti italiani.

LE PAROLE – Così la dott.ssa Bertolotti, direttore del Centro Studi Patologie Ambientali: «Anche quest’anno portiamo a ‘Casale Comics & Games’ il messaggio che la ricerca è parte viva della comunità. Iniziative come questa sono fondamentali per costruire consapevolezza e sostegno».

Per sostenere le attività di Solidal: www.fondazionesolidal.it/donazioni/ .