Quartiere Cristo, gli eventi del mese di agosto

Un mese di agosto ricco di appuntamenti, con il coinvolgimento attivo dei cittadini per valorizzare alcune realtà del Quartiere Cristo. La Circoscrizione Sud porta gli eventi nella piazze dove i residenti chiedono più sicurezza, come Piazzale corso Marx (lato Royal) e Piazza Pertini. Un lavoro di squadra tra Sud, Cittadini, Istituzioni e Forze dell’ordine.

Dai residenti il messaggio è chiaro: “In queste ultime settimane la situazione è migliorata grazie all’impegno di tutti, il 10 agosto sarà un momento di confronto. Tornare a rivivere la nostra piazzetta è importante”. Stesso discorso per Piazza Pertini, dove la parola d’ordine è sicurezza e decoro. Mentre si lavora all’installazione delle telecamere nelle suddette piazze, gli uffici comunali rispondono che le telecamere del piazzale Fotovoltaico sono attive, in modo da individuare i soggetti che continuano a danneggiare la zona del laghetto.

Gli eventi

Sabato 10 agosto dalle ore 18 la NOTTE DI SAN LORENZO presso la Piazzetta Royal in corso Carlo Marx. Dalle 19 Farinata e Anguriata. Alle 20 la musica con Antonio Candido, alle 21 Juke Box anni 60’con GIAN PIERETTI e Claudio Damiani. Visita alle aree Cani Fibi con i nostri amici a 4 zampe, gonfiabili per i bambini.

Mercoledì 14 agosto in piazza Zanzi alle ore 21 tornerà QUANDO SUONAVA BANDIERA GIALLA: dalle ore 21 sul palco molti artisti CLAUDIO DAMIANI, ELISABETTA VIVIANI, DONATELLO E BOBBY POSNER, storico bassista del gruppo inglese The Rokes.

Sabato 17 agosto serata musicale con ENRICO CREMON E DINA MANFRED presso piazza Pertini dalle ore 21 . Per la prima volta la Sud porterà un evento nell’anfiteatro all’aperto dove si lavora alla riapertura dei locali del comune con alcune associazioni.

Sabati 24 agosto in via Nenni (zona US Gandini) serata musicale con gli ASILO REPUBLIC ‘Tributo a Vasco’ alle 22. Dalle 20 la musica con il TRIOSTRANO. Si potrà cenare dalle 19. Evento promosso per valorizzare l’area del fotovoltaico.

Domenica 25 agosto presso il piazzale della Parrocchia di Casalbagliano dalle ore 19 si potrà cenare in piazza e alle ore 21 NOI CHE GLI ANNI 70, una magica serata musicale sugli anni 70 con Valerio Liboni, Carlo Lena e Alex Righini.

Sabato 31 agosto e domenica 1° settembre Festa Patronale a Villa del Foro con cena e musica.