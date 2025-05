BUCAREST (ROMANIA) (ITALPRESS) – L’eccellenza dell’agroalimentare italiano in scena in Romania. Dai vini ai formaggi, dalla pasta ai salumi, il Belpaese è stato protagonista con 21 aziende all’edizione primaverile di RoWine Bucarest 2025, consacrando il successo del Salone Gustul Italiei, organizzato da ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

