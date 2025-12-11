Quartiere Orti: domani il concerto della ‘San Vincenzo’ alla parrocchia Santa Maria della Sanità, ore 21

La musica che accende il cuore: venerdì 12 dicembre ad Alessandria il concerto del coro “Le Note sui Registri, promosso dalla San Vincenzo de Paoli del Quartiere Orti di Alessandria, accende una luce di bellezza e solidarietà. Il Concerto, a cura del coro “Le Note sui Registri”, è in programma alle 21 di domani, venerdì 12 dicembre, al Teatro della Parrocchia Santa Maria della Sanità (via Rettoria 25).

INGRESSO AD OFFERTA.

L’iniziativa nasce dal desiderio di trasformare la musica in un dono, un momento in cui la comunità si ritrova unita per portare speranza a chi ne ha più bisogno, attraverso il sostegno delle attività caritative della San Vincenzo de Paoli.

La Conferenza degli Orti gestisce un Centro di Ascolto parrocchiale, attivo tutte le settimane (venerdì 15.30-18) cui si rivolgono persone in difficoltà. Sono circa 60 le famiglie aiutate con continuità, per un totale di circa 160 persone. L’aiuto della San Vincenzo consiste nella distribuzione di generi di prima necessità, nel pagamento di utenze e spese varie, nell’aiuto per la ricerca di lavoro e per il disbrigo di pratiche burocratiche.

INFO – Società di San Vincenzo de Paoli – Alessandria via delle Orfanelle, 25 – Email: [email protected]

La parrocchia Santa Maria della Sanità al quartiere Orti