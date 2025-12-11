TOP NEWS

Il Napoli va ko in Champions, a Lisbona vince il Benfica 2-0

Di

Dic 11, 2025

LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Napoli ko a Lisbona con il Benfica nella sesta giornata della league phase di Champions. La squadra di Conte perde 2-0 con i lusitani e incassa la terza sconfitta nella manifestazione, dopo quelle con Manchester City e Psv. Un gol per tempo (20′ Rios, 49′ Barreiro) per l’undici di Mourinho, che mette in fila il secondo successo in Champions, dopo il 2-0 esterno sull’Ajax, e sale in 25esima posizione a quota 6 punti, a una sola lunghezza dal Napoli che resta a quota 7.
Partono meglio i lusitani, che si rendono pericolosi al 12′ con un tiro a giro di Aursnes fuori di poco. Qualche minuto dopo, è sempre il centrocampista del Benfica a divorarsi il gol del vantaggio: al 18′ Milinkovic-Savic sbaglia il disimpegno in fase di costruzione, Aursnes recupera la sfera e ha l’occasione di calciare da posizione favorevole, ma non inquadra lo specchio della porta da pochi passi. Al 20′ la squadra di Mourinho la sblocca: cross dalla trequarti di Dahl, McTominay prova ad allontanare ma in un rimpallo il pallone finisce in area piccola, con Rios che approfitta dell’indecisione della retroguardia partenopea per battere Milinkovic-Savic. Timida reazione del Napoli nel secondo spicchio di primo tempo, ma l’undici di Conte termina i 45 minuti iniziali senza tiri nello specchio della porta difesa da Trubin.
In avvio di ripresa i portoghesi allargano la forbice: al 49′ Rios scappa a McTominay, serve in mezzo Barreiro, che con un grande colpo di tacco sorprende un Milinkovic-Savic poco reattivo. Napoli tramortito dal gol subito e ritmi che tornano bassi con il Benfica in controllo. Il primo vero squillo degli uomini di Conte porta la firma di Neres, che al 71′ scalda i guantoni di Trubin con un mancino centrale dai 25 metri. I padroni di casa lasciano il pallino del gioco in mano al Napoli, senza patire eccessivamente il pressing finale degli uomini di Conte e portando a casa tre punti fondamentali. Per i campioni d’Italia la strada verso i play-off si fa in salita.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

La Juve batte 2-0 il Pafos e va un altro passo verso i play-off di Champions

Dic 11, 2025
TOP NEWS

Cina, Changan raggiunge il traguardo di 30 milioni di veicoli prodotti

Dic 10, 2025
TOP NEWS

Gasperini vuole ritrovare la sua Roma “Col Celtic i punti pesano”

Dic 10, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Il Napoli va ko in Champions, a Lisbona vince il Benfica 2-0

Dic 11, 2025
TOP NEWS

La Juve batte 2-0 il Pafos e va un altro passo verso i play-off di Champions

Dic 11, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Giovedì 11 dicembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Dic 10, 2025 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Cina, Changan raggiunge il traguardo di 30 milioni di veicoli prodotti

Dic 10, 2025