Green Game 2026: le scuole della provincia di Alessandria sono pronte a scendere in campo

DiRaimondo Bovone

Dic 10, 2025 , , , , ,

Il Green Game accende i riflettori sulle scuole italiane: partita la 13^ edizione con il format didattico ideato dai Consorzi Nazionali BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA, trasformando ancora una volta la raccolta differenziata e la sostenibilità ambientale in un’appassionante sfida a squadre.

Per la provincia di Alessandria scendono in campo l’I.T.I.S. “Ciampini” e l’I.P.C. “Boccardo” (I.I.S. “Ciampini Boccardo”) di Novi Ligure, l’I.I.S. “G. Parodi” di Acqui Terme ed il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Alessandria, realtà scolastiche da sempre sensibili ai temi del riciclo e dell’educazione ambientale. Gli studenti prenderanno parte alla sfida nazionale del Green Game, confrontandosi con coetanei di tutta Italia.

IL REGOLAMENTO – Le migliori classi di ogni scuola si contenderanno l’accesso alla Finalissima Nazionale a Roma, dove sono in palio buoni per materiale didattico da 2.000 €, 1.500 € e 1.000 €.
L’iscrizione e la partecipazione sono totalmente gratuite. Green Game è un progetto patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e delle Sicurezza Energetica.
Per seguire il tour in tempo reale visitare il sito web greengame.it e seguire i canali ufficiali su Facebook e Instagram.

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

