Natale e la tradizione: albero in casa per l’88% degli alessandrini. I consigli di Coldiretti Alessandria

L’8 dicembre ha segnato, come da tradizione, il via alle feste, e all’Immacolata è partita la corsa all’allestimento del presepio e all’addobbo dell’albero di Natale, presente nell’88% delle case degli alessandrini. Tra chi farà l’albero, a scegliere quello vero è il 15%, ma se si guarda alla fascia 18-34 anni, la percentuale raddoppia, con il 30% che dichiara che userà un abete vero, a testimonianza di una nuova sensibilità verso un Natale più sostenibile.

Addobbi ‘green’ per l’albero di Natale

La spesa media per l’albero di Natale sarà quest’anno di 42 euro a famiglia: per quello vero si va dai 20/30 euro per le piante più piccole, fino ai 150, o addirittura 200, per le specie più alte.

Il consiglio è quello di sistemare l’albero di Natale in luogo luminoso, fresco, lontano da fonti di calore, come stufe e termosifoni, e al riparo da correnti d’aria o folate di vento, per la vicinanza a porte e finestre. Meglio poi non spruzzare neve sintetica perché l’albero è vivo e respira. La terra nel vaso va mantenuta umida, ma non eccessivamente bagnata, con l’utilizzo di un nebulizzatore. Al termine delle festività, se non ci sono le condizioni per piantare l’albero in giardino, si può cercare un centro di recupero, presente in alcuni vivai, ma anche nei Comuni e presso la Forestale.

La fantasia degli addobbi ‘green’

Anche l’addobbo natalizio vira sul ‘green’, sostituendo la plastica con elementi naturali per sostenibilità e risparmio. Si va dall’uso della frutta come mele rosse, gialle e verdi che danno colore, o anche arance, limoni, mandarini e clementine, forati al centro per evitarne la muffa, frutta secca tipo castagne, noci e nocciole, biscotti fatti in casa, prodotti dell’orto quali peperoncini, pomodorini e fili di zucca, oltre a sculture di pane e marzapane e pigne colorate a piacimento. Queste decorazioni uniscono creatività e tutela ambientale, evitando sfere artificiali, lampadine e fili di plastica.

Per finire, invece dei soliti fili argentati o dorati si possono utilizzare ghirlande di fiori fatte con stelle di Natale, gerbere, corniolo, ranuncolo e pungitopo. Il procedimento non è difficile, basta infilare fiori e foglie con del filo metallico cercando di dargli la forma di un cordoncino da appendere all’albero.