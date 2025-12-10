Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Natale e la tradizione: albero in casa per l’88% degli alessandrini. I consigli di Coldiretti Alessandria

DiRaimondo Bovone

Dic 10, 2025 , , , , ,

L’8 dicembre ha segnato, come da tradizione, il via alle feste, e all’Immacolata è partita la corsa all’allestimento del presepio e all’addobbo dell’albero di Natale, presente nell’88% delle case degli alessandrini. Tra chi farà l’albero, a scegliere quello vero è il 15%, ma se si guarda alla fascia 18-34 anni, la percentuale raddoppia, con il 30% che dichiara che userà un abete vero, a testimonianza di una nuova sensibilità verso un Natale più sostenibile.

Addobbi ‘green’ per l’albero di Natale

La spesa media per l’albero di Natale sarà quest’anno di 42 euro a famiglia: per quello vero si va dai 20/30 euro per le piante più piccole, fino ai 150, o addirittura 200, per le specie più alte.
Il consiglio è quello di sistemare l’albero di Natale in luogo luminoso, fresco, lontano da fonti di calore, come stufe e termosifoni, e al riparo da correnti d’aria o folate di vento, per la vicinanza a porte e finestre. Meglio poi non spruzzare neve sintetica perché l’albero è vivo e respira. La terra nel vaso va mantenuta umida, ma non eccessivamente bagnata, con l’utilizzo di un nebulizzatore. Al termine delle festività, se non ci sono le condizioni per piantare l’albero in giardino, si può cercare un centro di recupero, presente in alcuni vivai, ma anche nei Comuni e presso la Forestale.

La fantasia degli addobbi ‘green’

Anche l’addobbo natalizio vira sul ‘green’, sostituendo la plastica con elementi naturali per sostenibilità e risparmio. Si va dall’uso della frutta come mele rosse, gialle e verdi che danno colore, o anche arance, limoni, mandarini e clementine, forati al centro per evitarne la muffa, frutta secca tipo castagne, noci e nocciole, biscotti fatti in casa, prodotti dell’orto quali peperoncini, pomodorini e fili di zucca, oltre a sculture di pane e marzapane e pigne colorate a piacimento. Queste decorazioni uniscono creatività e tutela ambientale, evitando sfere artificiali, lampadine e fili di plastica.
Per finire, invece dei soliti fili argentati o dorati si possono utilizzare ghirlande di fiori fatte con stelle di Natale, gerbere, corniolo, ranuncolo e pungitopo. Il procedimento non è difficile, basta infilare fiori e foglie con del filo metallico cercando di dargli la forma di un cordoncino da appendere all’albero.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Ue, Lollobrigida “Padri fondatori lavorarono per sostegno agricoltori”

Dic 9, 2025
IN EVIDENZA

Lollobrigida “Sostenere l’agricoltura è una scelta strategica”

Dic 9, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 10 dicembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Dic 9, 2025 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Natale e la tradizione: albero in casa per l’88% degli alessandrini. I consigli di Coldiretti Alessandria

Dic 10, 2025 Raimondo Bovone
Attualità

Quartiere Cristo: domani alle 19 gli auguri di Natale della Pro Loco Lisòndria 1168

Dic 10, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Costume & Società Viaggiando

In autunno l’asfalto è insidioso: la guida sicura sulle strade col maltempo

Dic 10, 2025 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Rigore di Szoboszlai all’88°, il Liverpool beffa l’Inter a San Siro

Dic 10, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x