Domani all’Ospedale di Alessandria la presentazione del libro ‘La Capitagna e il Grifo’. Ore 16.30

Domani, giovedì 11 dicembre, alle 16.30, la sala Moncalvo dell’Ospedale di Alessandria ospiterà la presentazione del libro “La Capitagna e il Glifo”, organizzata dall’Associazione Amici della Biblioteca dell’Ospedale. Il libro, scritto da Simonetta Gorsegno e Gianni Cellè (Sisifo Edizioni), narra la storia di una giovane donna in cerca di riscatto, in una città, l’Alessandria del 1589, oppressa dal dominio straniero, tra una rivolta soffocata e la forza della speranza. INGRESSO LIBERO.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione “Amici della Biblioteca dell’Ospedale”, si inserisce nel progetto culturale che porta la narrazione, la lettura e la memoria storica all’interno dell’ospedale, valorizzando il suo ruolo di spazio aperto alla comunità. Dialogherà con gli autori Paola Cosola, della Biblioteca Biomedica del Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI), diretto da Antonio Maconi.

LA TRAMA – Racconta le vicende di Elvira, giovane orfana che lavora come lavandaia per la guarnigione spagnola, corteggiata dal crudele Governatore Don Rodrigo de Toledo. Tradita e delusa, Elvira si unisce a un gruppo di ribelli per sollevarsi contro le ingiustizie e l’oppressione. Arrestata insieme ai suoi compagni, troverà inaspettatamente un alleato in Carlito, una guardia spagnola che l’aiuterà a fuggire nei cunicoli sotterranei della città. Il racconto si intreccia con un affascinante percorso nella memoria architettonica di Alessandria, tra edifici e luoghi oggi perduti, ma ancora vivi nella storia collettiva.

La facciata di via Venezia dell’Ospedale di Alessandria