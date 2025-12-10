Attualità Alessandrina Cultura & Eventi Libri

Domani all’Ospedale di Alessandria la presentazione del libro ‘La Capitagna e il Grifo’. Ore 16.30

DiRaimondo Bovone

Dic 10, 2025 , , , , , ,

Domani, giovedì 11 dicembre, alle 16.30, la sala Moncalvo dell’Ospedale di Alessandria ospiterà la presentazione del libro “La Capitagna e il Glifo”, organizzata dall’Associazione Amici della Biblioteca dell’Ospedale. Il libro, scritto da Simonetta Gorsegno e Gianni Cellè (Sisifo Edizioni), narra la storia di una giovane donna in cerca di riscatto, in una città, l’Alessandria del 1589, oppressa dal dominio straniero, tra una rivolta soffocata e la forza della speranza. INGRESSO LIBERO.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione “Amici della Biblioteca dell’Ospedale”, si inserisce nel progetto culturale che porta la narrazione, la lettura e la memoria storica all’interno dell’ospedale, valorizzando il suo ruolo di spazio aperto alla comunità. Dialogherà con gli autori Paola Cosola, della Biblioteca Biomedica del Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI), diretto da Antonio Maconi.

LA TRAMA – Racconta le vicende di Elvira, giovane orfana che lavora come lavandaia per la guarnigione spagnola, corteggiata dal crudele Governatore Don Rodrigo de Toledo. Tradita e delusa, Elvira si unisce a un gruppo di ribelli per sollevarsi contro le ingiustizie e l’oppressione. Arrestata insieme ai suoi compagni, troverà inaspettatamente un alleato in Carlito, una guardia spagnola che l’aiuterà a fuggire nei cunicoli sotterranei della città. Il racconto si intreccia con un affascinante percorso nella memoria architettonica di Alessandria, tra edifici e luoghi oggi perduti, ma ancora vivi nella storia collettiva.

La facciata di via Venezia dell’Ospedale di Alessandria

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

