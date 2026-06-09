Quartiere Cristo: un estate di eventi, dal 27 giugno all’11 settembre

Un grande lavoro di squadra ha unito Associazione Attività e Commercio del Quartiere Cristo, Alessandria Sud, Pro Loco Lisondria, Moto Club Città della Paglia, Soms, Centro Incontro Cristo, Parrocchie, Scuole, Associazioni del Quartiere, con l’importante sostegno della Città di Alessandria , Fondazione Cra e sponsor privati, per organizzare un estate davvero super.

La Notte Bianca di sabato 27 giugno (in caso di maltempo sarà sabato 4 luglio) aprirà una lunga rassegna di iniziative in tutta la zona Sud della città, sino alla Festa del Cristo di Ottobre.

NOTTE BIANCA – Il Quartiere si trasformerà in una zona dance anni 80, 90, 2000 e, già dal pomeriggio, l’area di via Campi con la Palestra all’aperto si trasformerà in una grande vetrina per lo sport col raduno di Calisthenics aperto a tutti, un’occasione speciale per avvicinarsi o approfondire l’allenamento a corpo libero in un contesto dinamico e condiviso. L’obiettivo è quello di promuovere lo sport, la condivisione e lo spirito di comunità attraverso un’attività sana e coinvolgente. L’evento, organizzato dalla ASD Calisthenics Alessandria, avrà una durata di circa 2 ore e 30 minuti ed è rivolto a tutti gli appassionati, principianti ed esperti.

Dalle ore 18 alle ore 1, una lunga notte con 2,5 km di appuntamenti, da via Carlo Alberto sino al piazzale Unes, tutti eventi gratuiti con 12 ospiti nazionali, negozi aperti, street food, giochi per grandi e piccoli.

Sicuramente l’evento piu grande che mai il Quartiere ha vissuto in questi anni. Pronti per la sicurezza oltre 60 addetti tra Unac, Castellazzo Soccorso e l’associazione Aeop di Asti, oltre ai volontari della Sud. Strade chiuse dalle 13 del 27 giugno, navetta gratuita con partenza da Piazza Garibaldi e Stazione Ferroviaria.

INFO – 370-1128366 – email [email protected] – Associazione Attività e Commercio del Quartiere Cristo – Alessandria – Parcheggi: piazzale Galassia, piazzale via Bonardi, piazzale via Campi, piazza Campora.