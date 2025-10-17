Cardiologia Pediatrica: una donazione dei Lions alessandrini per le prove da sforzo cardiopolmonari

Una nuova donazione da parte dei Lions Club di Alessandria, sempre impegnati nel sostegno alla sanità del territorio, per l’Ospedale di Alessandria e l’Ambulatorio di Cardiologia Pediatrica.

Grazie al contributo dei club di Alessandria Emergency & Rescue (capofila del progetto), Host, Marengo, Bosco Marengo Santa Croce, Bosco Marengo La Fraschetta, Cittadella, Valmadonna Valle delle Grazie, Bosco Marengo Ecolife, Leo Club, Vignale, Gavi e Colline del Gavi, l’Ambulatorio può ora contare su nuove apparecchiature (valore 15.000 euro) per le prove da sforzo cardiopolmonari: un registratore ECG a 12 canali, che consente di eseguire tracciati ad alta precisione, sia a riposo sia durante le prove da sforzo; un ergometro medicale, simile a una cyclette progettata per le prove da sforzo in ambito clinico, e trasformatori d’isolamento medicali, che assicurano un’alimentazione stabile e priva di interferenze alle apparecchiature elettromedicali.

LE PAROLE – Così il dott. Enrico Felici, direttore di Pediatria: «Questa donazione consente di incrementare la capacità del reparto di effettuare valutazioni funzionali in condizioni di sicurezza, migliorando ulteriormente la qualità delle prestazioni offerte ai nostri piccoli pazienti. Ringraziamo i Lions Club di Alessandria per l’attenzione e la sensibilità dimostrate nei confronti della nostra attività clinica».