L’autunno, con le sue suggestive atmosfere, annuncia una nuova rassegna di eventi in arrivo al Castello di Piovera, in provincia di Alessandria. “Piovera In Giallo” tingerà di mistero il Castello dal 29 ottobre al 12 novembre tra mostre, escape room, cene con delitto e coinvolgenti storytelling.

In collaborazione con Arte Criminologica di Roberto Paparella e l’Esposizione Criminologica Nazionale di Maurizio Roccato, il Castello ospiterà nelle sue Cantine Storiche la mostra “Antropologia criminale: da Cesare Lombroso al romanzo giallo”, dalle 14.30 alle 18 di domenica 29 ottobre, mercoledì 1° novembre, sabato 4, domenica 5, sabato 11 e domenica 12. Il percorso espositivo prenderà avvio dagli studi del dottor Lombroso per addentrarsi negli sviluppi della nuova scienza criminologica tra fine ’800 e primo ‘900.

I percorsi

La scelta è fra 3: “Tra Cultura e Natura“, con accesso autonomo a parco, musei e mostra (8€ adulti, 4€ bambini 6-12 anni);

“Viaggio nel Tempo”, con accesso autonomo a parco, musei, collezioni e mostra (13€ adulti, 7€ bambini 6-12 anni);

“Raccontami il Castello” che, oltre a tutto il resto, comprende anche la visita guidata all’interno del maniero (15€ adulti, 8€ bambini 6-12 anni).

La mostra

In esclusiva, durante il tour guidato, sarà possibile ammirare le pubblicazioni originali di racconti e romanzi gialli della rivista La Domenica del Corriere (1899-1930) e diversi romanzi gialli della collezione I Libri Gialli (1934-1937), divenuta poi Il Giallo Mondadori (1960-1964).

Prenotazione obbligatoria per le visite guidate in quanto i gruppi sono a numero chiuso.

Durante i giorni di apertura del Castello e della mostra, sarà possibile accedere liberamente ad un’altra esposizione in corso nei locali della tenuta, le installazioni de “Le Radici della Violenza” dell’artista Vincenzo Lagalla.

La notte di Halloween

Non mancheranno misteri, segreti e pathos nella notte più spaventosa dell’anno. Il 31 ottobre, tra le 18 e le 24.30, andrà in scena “Assassinio a Piovera”, una visita-escape room all’interno del Castello, scritta da Enrico Nai e guidata dalla compagnia teatrale Doppio Esclamativo di Alessandria.

Partirà una visita ogni 30 minuti. Il costo è di 25€ a persona, l’età minima consigliata 14 anni, la prenotazione obbligatoria. Si consiglia, senza obbligo, un abbigliamento a tema primo ‘900.

Info

[email protected] – www.castellodipiovera.it