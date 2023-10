Uncem se la prende con Unicredit: “Fa grandi utili, ma le filiali vengono tagliate. Qualcosa non quadra”

Lungo e polemico intervento di Marco Bussone, presidente nazionale di Uncem, Unione dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani, sul rapporto con le banche che chiudono gli sportelli in montagna. Eccolo:

“Sono molto interessanti i dati che emergono dai conti trimestrali di Unicredit. Ottimi numeri, grandi utili in tre trimestri dell’anno. Eppure registriamo anche un continuo taglio delle filiali. Come quella di Venasca (CN), sulla quale siamo in attesa delle risposte del colosso bancario dopo la mobilitazione del sindaco, dei cittadini, dell’intera Valle Varaita. Domandare che la filiale non chiuda è lecito, rispondere non è solo cortesia. È di più. Con cortesia e lungimiranza. Applaudiamo agli utili, ai ricavi, ai margini segnalati dagli organi di stampa. C’è entusiasmo tra gli azionisti, per questi ottimi numeri comunicati. Lo stesso entusiasmo che auspichiamo le banche metteranno nell’annunciare che ‘si erano sbagliate’. E che chiudere le filiali sui territori, nelle zone montane, nei piccoli Comuni, è stato un errore. Qualcuno prima o poi, con un sorriso ci dirà che avevamo ragione, con gli amici dei Sindacati, a dire che la strada intrapresa non è quella giusta. Entusiasmo che i vertici di piazza Gae Aulenti, insieme con tutti gli Istituti di Credito con ABI, potranno mettere nel dirci, ai sindaci e alle comunità, che alla svolta dell’on line e delle banche digitali preferiscono e preferiranno le filiali locali aperte, tra le vie e sulle piazze, operative, inclusive nell’offrire opportunità di ottimo investimento e tutela a risparmiatori, famiglie, imprese, terzo settore. Complimentandoci per i primi nove mesi del 2023, Uncem resta in fiduciosa attesa di un risveglio delle attenzioni, per come è fatta l’Italia e per quello che serve al Paese e ai paesi”.

