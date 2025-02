Ospedale di Alessandria: martedì 18 appuntamento col potere terapeutico dell’arte

Un’opportunità unica per esplorare il potere terapeutico dell’arte: l’evento “Kalokagathia” presenterà il progetto di formazione del Centro Studi Cura e Comunità per le Medical Humanities del DAIRI per operatori sanitari, col titolo “Terapeutica artistica: il bello e il buono tra cura di sé e cura degli altri”.

L’iniziativa, che si terrà presso il salone di rappresentanza dell’Ospedale di Alessandria, partirà alle ore 15 di martedì 18 febbraio e sarà strutturato in 3 parti: interventi di esperti nazionali, illustrazione del percorso interno all’AOU AL (terapia del colore), applicazione della terapeutica artistica nella clinica.

LE PAROLE – Il direttore scientifico del Centro Studi per le Medical Humanities del DAIRI, Patrizia Santinon, spiega: «L’arte terapia è uno strumento potente per gestire lo stress, potenziando l’autostima e la connessione con le emozioni Questa giornata sarà un’occasione speciale per scoprire esperienze vincenti in ambito nazionale, facendo conoscere cosa si sta facendo all’interno della nostra azienda».