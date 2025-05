Ospedale di Alessandria: domenica le Porsche in piazza a sostegno di Chirurgia Pediatrica

Alessandria si prepara ad accogliere nuovamente “In piazza per un sogno”, evento benefico promosso dal Porsche Grup Nord-Ovest, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Alessandria, il Comune e la Provincia e l’Associazione Castello di Piovera.

Domenica 25 maggio saranno protagoniste assolute le macchine sportive che coloreranno piazza Garibaldi a partire dalle ore 9: dalle storiche alle sportive più moderne, le auto saranno esposte al pubblico insieme al Pullman azzurro della Polizia, i mezzi della Protezione Civile e di Castellazzo Soccorso. Seguiranno la sfilata per le vie del centro e il tour per le colline della provincia.

Per i più piccoli sarà possibile vivere l’emozione di salire a bordo delle vetture, accompagnati dai soci del Club e potranno inoltre interagire con i loro supereroi e i personaggi dei fumetti grazie all’Associazione Culturale AKIBACON, presente in piazza con l’associazione Mati per rallegrare l’atmosfera con i cosplayer.

L’obiettivo dell’iniziativa è sostenere la raccolta fondi per l’acquisto di un innovativo sistema di video-cistoscopia pediatrica ad alta definizione da destinare alla Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale Infantile “Cesare Arrigo” dell’AOU AL, diretta dal dott Alessio Pini Prato. Il nuovo sistema permetterà diagnosi ancora più accurate e procedure mininvasive nei bambini affetti da patologie urologiche. Si tratta di uno strumento diagnostico fondamentale per valutare in modo preciso la funzionalità della vescica e dell’uretra nei pazienti pediatrici.

Il dr. Alessio Pini Prato

LE PAROLE – Così Sergio Basile, presidente Porsche Grup Nord-Ovest: «Abbiamo scelto di unire la nostra passione per le auto a ciò che più conta: il benessere dei bambini. In piazza per un sogno trasforma uno spazio pubblico in un luogo di relazione, sinergia e solidarietà. Domenica saranno presenti quasi 100 vetture provenienti da tutto il Nord Italia: sarà una giornata di festa, spensieratezza e divertimento, ma con un sogno nel cuore, quello di fare del bene attraverso un gesto concreto».

Così il conte Niccolò Calvi di Bergolo di Associazione Castelpiovera che, da sempre, accompagna i membri del Porsche Grup Nord Ovest nella loro attività benefica: «In oltre 15.000 giorni di attività abbiamo raccolto più di 10.000 disegni di bambini, che esporremo in una mostra dedicata. Durante l’evento saremo presenti in piazza con uno stand pensato per accogliere i più piccoli e dare spazio alla loro creatività. Basta un gesto semplice: da quel segno nasce un seme, che noi trasformiamo in un albero. È così che l’arte diventa cura e la fantasia si fa strumento di speranza»