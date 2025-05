Poste Italiane a ‘Casale Comics & Games’ con 2 annulli filatelici, sabato 24 e domenica 25

Poste Italiane partecipa a Casale Comics and Games, sabato 24 e domenica 25 maggio, con uno stand presente presso il Palafiere Riccardo Coppo, in via Martiri di Nassirya 8, a Casale Monferrato.

La manifestazione, giunta alla sua 8^ edizione, si dipanerà attraverso 3 location diverse, ma il tema sarà sempre lo stesso: il divertimento. Eventi dal vivo, stand commerciali con i migliori fumetti e gadget e aree interattive faranno da cornice ad un vero e proprio show itinerante.

Poste Italiane sarà presente con 2 annulli speciali, dalle 10 alle 19 e il lancio della nuova litografia dedicata a One Piece. Dopo il loro utilizzo nelle due giornate, gli annulli saranno disponibili nello sportello filatelico di Casale Monferrato, in Piazza Cesare Battisti 23, per i 60 giorni successivi e saranno poi depositati nel Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.

INFO: https://filatelica.poste.it