Attualità Alessandrina Costume & Società Eventi

Cena musicale solidale con il Nebularis Group, mercoledì 15 ottobre al ‘Molto più fermento’

DiRaimondo Bovone

Ott 11, 2025 , , , ,

Una Cena Musicale Solidale per la ricerca del DAIRI dell’Ospedale di Alessandria, dove il divertimento fa bene. Il dopocena sarà animato da un esplosivo show musicale live del Nebularis Group, che vi farà scatenare con un vasto repertorio anni ’70, ’80 e ’90, condito da divertenti gag.

La bellissima location sarà “Molto Più Fermento”, Wine Bar-Enoteca in via Bobbio 7 ad Alessandria

 ✔️ Cena dalle 19.30 – prezzo € 30

✔️🍹Drink dopo le 21 – prezzo € 8.

👉 Info e prenotazioni (entro il 12/10/2025): 📞 Serena – 331 3947180

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Costume & Società Salute & Scienza

Ospedale di Alessandria: i doni di ‘Bios’ e ‘Donne del Vino’ per Anatomia Patologica e Oncologia

Ott 11, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi Economia

‘Tre Bicchieri 2026’: ecco i soci Cia premiati dalla guida Vini d’Italia del Gambero Rosso

Ott 11, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Allagamenti 2025, arrivano i soldi regionali: 2.2 milioni per Asti e 670.500 euro per Alessandria

Ott 11, 2025 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

TOP NEWS

Incendio in un condominio nel Milanese, morti tre componenti famiglia

Ott 11, 2025
IN EVIDENZA

Turismo Magazine – 11/10/2025

Ott 11, 2025
IN EVIDENZA

Isole minori, Rixi “Continuità e servizi anche nei periodi invernali”

Ott 11, 2025
IN EVIDENZA

Cucci “Lo Stato si interessi dei diritti delle Isole minori”

Ott 11, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x