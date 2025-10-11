Cena musicale solidale con il Nebularis Group, mercoledì 15 ottobre al ‘Molto più fermento’

Una Cena Musicale Solidale per la ricerca del DAIRI dell’Ospedale di Alessandria, dove il divertimento fa bene. Il dopocena sarà animato da un esplosivo show musicale live del Nebularis Group, che vi farà scatenare con un vasto repertorio anni ’70, ’80 e ’90, condito da divertenti gag.
La bellissima location sarà “Molto Più Fermento”, Wine Bar-Enoteca in via Bobbio 7 ad Alessandria
✔️ Cena dalle 19.30 – prezzo € 30
✔️🍹Drink dopo le 21 – prezzo € 8.
👉 Info e prenotazioni (entro il 12/10/2025): 📞 Serena – 331 3947180
