ACLI: come ottenere il Bonus Sport 2025

Il Fondo dote per la famiglia sostiene la genitorialità e le attività sportive/ricreative extrascolastiche con il Bonus Sport 2025. Le domande si presentano dal 29/09 fino ad esaurimento delle risorse. Il Bonus è destinato a genitori/tutori legali di minori 6-14 anni al momento della richiesta. È richiesto un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e un ISEE minorenni in corso di validità. Per richiederlo bisogna accedere alla piattaforma con SPID/CIE e compilare l’apposito modulo e allegare: ISEE e ISEE Minorenni; documento di identità del genitore/tutore; Modulo consenso genitoriale.

Nel modulo di richiesta bisogna indicare il codice identificativo del corso sportivo scelto e a cui si è iscritti, selezionato tra quelli approvati. Il Bonus copre fino a un massimo di 300 euro (destinato all’ente) per ciascun minore. Ogni minore potrà beneficiare di una sola iniziativa e dovrà rispettare alcune condizioni: almeno 2 appuntamenti settimanali; attività dal 15/12/2025 al 30/06/2026; non superare il 30% delle assenze.

