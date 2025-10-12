Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: come ottenere il Bonus Sport 2025

DiRaimondo Bovone

Ott 12, 2025 , , , ,

Il Fondo dote per la famiglia sostiene la genitorialità e le attività sportive/ricreative extrascolastiche con il Bonus Sport 2025. Le domande si presentano dal 29/09 fino ad esaurimento delle risorse. Il Bonus è destinato a genitori/tutori legali di minori 6-14 anni al momento della richiesta. È richiesto un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e un ISEE minorenni in corso di validità. Per richiederlo bisogna accedere alla piattaforma con SPID/CIE e compilare l’apposito modulo e allegare: ISEE e ISEE Minorenni; documento di identità del genitore/tutore; Modulo consenso genitoriale.
Nel modulo di richiesta bisogna indicare il codice identificativo del corso sportivo scelto e a cui si è iscritti, selezionato tra quelli approvati. Il Bonus copre fino a un massimo di 300 euro (destinato all’ente) per ciascun minore. Ogni minore potrà beneficiare di una sola iniziativa e dovrà rispettare alcune condizioni: almeno 2 appuntamenti settimanali; attività dal 15/12/2025 al 30/06/2026; non superare il 30% delle assenze.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91
Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91
Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11
Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97
Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91
Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Domenica 12 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 11, 2025 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Renzi “Meloni cintura nera di piagnisteo, estremizza pensiero altri “

Ott 11, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

Zelensky: “Con Trump telefonata produttiva, può fermare la guerra”

Ott 11, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: come ottenere il Bonus Sport 2025

Ott 12, 2025 Raimondo Bovone
TOP NEWS

L’Italia vince 3-1 in Estonia, segnano Kean, Raspadori e Pio Esposito

Ott 12, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Domenica 12 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 11, 2025 Raimondo Bovone
TOP NEWS

La Norvegia travolge Israele 5-0 e ipoteca il pass Mondiale

Ott 11, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x