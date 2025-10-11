Attualità Alessandrina Costume & Società Salute & Scienza

Ospedale di Alessandria: i doni di ‘Bios’ e ‘Donne del Vino’ per Anatomia Patologica e Oncologia

DiRaimondo Bovone

Ott 11, 2025 , , , , , ,
Il reparto di Anatomia Patologica con Bios

L’Ospedale di Alessandria ringrazia ‘Bios’ e l’Associazione Nazionale ‘Le Donne del Vino’ (Piemonte) per la generosa donazione che ha consentito l’acquisto di importanti attrezzature a supporto dell’attività clinica e assistenziale. Grazie alle offerte raccolte dal calendario Bios 2025, è stato possibile dotare il reparto Anatomia Patologica di 2 piastre raffreddanti a pozzetto e di una centralina termica, strumenti fondamentali per la corretta esecuzione delle procedure di diagnosi istologica.

Nel corso del 2025, inoltre, il reparto di Oncologia aveva segnalato la necessità di sostituire le aste portaflebo in uso, ormai deteriorate. Ne servivano 19, una per ciascun posto letto. Grazie alla disponibilità di ‘Le Donne del Vino’–Delegazione Piemonte, che ha contribuito con 1.000 euro, coprendo il costo di 10 aste, e alle ulteriori offerte ricevute, è stato possibile procedere all’acquisto di tutte le 19 aste portaflebo con rotelle necessarie.

Il reparto di Oncologia con Le Donne del Vino

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Cultura & Eventi Economia

‘Tre Bicchieri 2026’: ecco i soci Cia premiati dalla guida Vini d’Italia del Gambero Rosso

Ott 11, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Allagamenti 2025, arrivano i soldi regionali: 2.2 milioni per Asti e 670.500 euro per Alessandria

Ott 11, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Sport

Minigolf: il team MGC Novi Ligure vince in casa la Coppa Italia 2025

Ott 10, 2025 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Costume & Società Salute & Scienza

Ospedale di Alessandria: i doni di ‘Bios’ e ‘Donne del Vino’ per Anatomia Patologica e Oncologia

Ott 11, 2025 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Europei U21: 4-0 alla Svezia, l’Italia di Baldini a punteggio pieno

Ott 11, 2025
Attualità Cronaca Video

Verona: scoperto un laboratorio per produrre marijuana, 1 arresto

Ott 11, 2025
Attualità Cucina Economia

Tre cooperative piemontesi unite nel progetto ‘Bianco’, il nuovo formaggio da tavola

Ott 11, 2025 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x