Ospedale di Alessandria: i doni di ‘Bios’ e ‘Donne del Vino’ per Anatomia Patologica e Oncologia

L’Ospedale di Alessandria ringrazia ‘Bios’ e l’Associazione Nazionale ‘Le Donne del Vino’ (Piemonte) per la generosa donazione che ha consentito l’acquisto di importanti attrezzature a supporto dell’attività clinica e assistenziale. Grazie alle offerte raccolte dal calendario Bios 2025, è stato possibile dotare il reparto Anatomia Patologica di 2 piastre raffreddanti a pozzetto e di una centralina termica, strumenti fondamentali per la corretta esecuzione delle procedure di diagnosi istologica.

Nel corso del 2025, inoltre, il reparto di Oncologia aveva segnalato la necessità di sostituire le aste portaflebo in uso, ormai deteriorate. Ne servivano 19, una per ciascun posto letto. Grazie alla disponibilità di ‘Le Donne del Vino’–Delegazione Piemonte, che ha contribuito con 1.000 euro, coprendo il costo di 10 aste, e alle ulteriori offerte ricevute, è stato possibile procedere all’acquisto di tutte le 19 aste portaflebo con rotelle necessarie.

Il reparto di Oncologia con Le Donne del Vino