TheWebEngine al fianco di un’icona della musica italiana. Il 2024 segna la collaborazione tra la società di consulenza digitale TheWebEngine e Warner Music Italia nel progetto ‘SanremoBertè’, una programmazione speciale che include Video Full Album e Shorts per rivivere i momenti più magici di Loredana Bertè al Festival di Sanremo.

Le parole

Così Giuseppe Fisicaro, Ceo e Founder di TheWebEngine: “Sono molto felice di questa collaborazione con Warner Music, e in particolare con Renato Tanchis, professionista la cui storia discografica è un emblema per chi fa questo mestiere. Abbiamo unito le forze per realizzare questo progetto, un tributo alla discografia di Loredana Bertè e alla sua ‘Sanremo Story’, visto che parteciperà nel 2024 salirà sul palco dell’Ariston per la 12^ volta’’.

La carriera dell’artista

Conta 18 album in studio, 5 album dal vivo, 2 EP e 4 raccolte ufficiali, vendendo oltre 8 milioni di dischi, a partire dal brano ‘Sei bellissima’, che nel 1975 la portò all’attenzione del pubblico italiano. Popolarità che raggiunse il picco qualche anno dopo, quando cantò brani indimenticabili come ‘E la luna bussò’ (1979), ‘In alto mare’ (1980) e ‘Non sono una signora’ (1982). Nel 2019 fini al 4° posto con ‘Cosa ti aspetti da me’, scritto da Gaetano Curreri degli Stadio, Piero Romitelli e Gerardo Pulli. Quest’anno la rivedremo a Sanremo con ‘Pazza’.

L’etichetta TheWebEngine

Conclude il fondatore Fisicaro: “Siamo fieri e onorati di aggiungere un altro gigante della storia della musica italiana nel nostro palmares delle consulenze. Ci rende fieri e felici”. Questo palmarès vede tra i clienti artisti di fama come Gianluca Grignani, Raf, Umberto Tozzi, Marco Masini, Mario Venuti e alcune etichette storiche italiane (Nuova Canaria, 7Floor, Urania) ed internazionali (Dom Disques, ISIS).