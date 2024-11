Domani me.dea aderisce alla mobilitazione nazionale diffusa della Rete D.i.Re

Il Centro Antiviolenza me.dea aderisce alla mobilitazione nazionale diffusa indetta dalla Rete D.i.Re nella giornata di sabato 9 novembre, per levare una voce contro la violenza sulle donne. La mobilitazione ha l’obiettivo di porgere con urgenza all’attenzione di tutte e tutti la necessità di cambiare rotta, di invertire la marcia e pretendere uno scatto di responsabilità collettiva e istituzionale da parte di istituzioni e cittadine e cittadini, affinché si possa affermare con contezza e consapevolezza che la responsabilità della violenza maschile alle donne è degli uomini, del patriarcato che nutre il privilegio mantenendo fermi e stantii i rapporti tra i generi in casa, sul lavoro, per strada, nelle relazioni private e pubbliche.

Sabato 9 novembre, in tutte le città e fuori da ogni giornata celebrativa sulla violenza alle donne, i centri antiviolenza aderenti alla Rete proporranno presidi, flash mob, incontri pubblici, cortei.

me.dea ha scelto un’azione simbolica, l’illuminazione della scarpetta rossa posta nel 2022 sulla rotonda di Viale Massobrio, ad Alessandria, con il colore arancione, riconosciuto dalle Nazioni Unite come il colore ufficiale internazionale dell’impegno contro la violenza di genere. Questa piccola, ma significativa azione sarà possibile grazie al sostegno di Monferrato Chapter Alessandria, che me.dea ringrazia per la duratura amicizia.