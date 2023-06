Manuale Per la festa 2023

Cascina Manuale è situata a Lerma, un antico borgo dell’Alto Monferrato alessandrino, circondata dai boschi del Parco delle Capanne di Marcarolo e a breve distanza dal fiume Piota, dove anche quest’anno verrà svolta ‘Manuale per la festa‘, nei giorni 8-9 Luglio.

La Storia

Il luogo è incantato, con boschi incontaminati, laghetti naturali e aria fresca…

A Cascina Manuale adottano uno stile di vita eco-sostenibile e in armonia con l’ambiente circostante. Sperimentano la convivenza comunitaria, coltivano il loro cibo e organizzano incontri incentrati sulla permacultura, la bioedilizia e la crescita personale. Risiedono in una regione ricca di risorse idriche, tra sorgenti e il suggestivo torrente Piota, e si prendono cura di esse, facendo attenzione ai prodotti per l’igiene personale che utilizzano e promuovendo l’utilizzo di bagni a compostaggio, un aspetto centrale del loro approccio, per evitare sprechi d’acqua inutili.

La Festa

Da diversi anni, questo gruppo di amici organizza l’evento “Manuale per la festa”, aprendo le porte del progetto a un pubblico più ampio, allo scopo di farsi conoscere e di trascorrere insieme un piacevole fine settimana.

Anche quest’anno, 8-9 Luglio, la Cascina ha deciso di accogliere nuovamente ragazzi, adulti e bambini per una festa indimenticabile.

Ci si potrà accampare con la tenda all’ombra dei grossi alberi presenti in un boschetto, dotato anche di doccia estiva e toilet.

Per scoprire il programma dei due giorni potete visitare la pagina Facebook dell’evento al link: www.facebook.com/events/270660582163432?locale=it_IT

Strada Cirimilla – Lerma (AL)

Info: [email protected]