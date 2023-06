Fiarö Beer Festival ( Festa della Birra )

La Festa della Birra di Frugarolo è molto più di una semplice occasione per degustare birre straordinarie. È un’esperienza completa, resa ancora più memorabile dalla presenza di musica e intrattenimento coinvolgente.

Band locali e artisti di talento salgono sul palco, creando un’atmosfera vivace. I visitatori possono ballare e cantare al ritmo di musica dal vivo, rendendo la festa ancora più bella.

Birra, cibo e giochi

La birra non è l’unico protagonista della festa. Accanto alla sorseggiata perfetta c’è un’ampia selezione di delizie culinarie che si abbinano splendidamente con la bevanda ambrata : ScacioBurger, Stinco dello Zoncaiella, pizza fritta e tanto altro…

Oltre a gustare birre eccellenti e a godersi la musica, ci sono anche numerose attività e giochi per partecipare. Gare di birra pong, sfide di chugging (bere in un sorso), tornei di braccio di ferro e molto altro ancora, offrono l’opportunità di mettersi alla prova e competere con gli amici. I giochi sono una fonte di risate e divertimento per tutti, creando un senso di comunità tra i partecipanti.

Frugarolo (AL)

Info: [email protected]