La ‘Scuola Genitori Sportivi’ ad Alessandria: lunedì 5 febbraio al GS Orti tra vignette, video e dibattito

Dopo il grande successo della tappa di Reggio Emilia, con oltre 150 persone che hanno riempito la platea di un cinema, la Scuola Genitori Sportivi prosegue il suo tour su e giù per la Penisola, facendo capolino ad Alessandria.

A promuovere l’evento il GS Orti, rampante realtà cittadina che cerca di abbinare l’aspetto puramente sportivo con quello educativo.

In questo senso, ecco la serata con la presentazione della “Squadra degli 11 genitori… sportivi?”, che si svolgerà lunedì 5 febbraio alle 18.30 presso la sede di via Della Cappelletta 3.

Ospite sarà Alessandro Crisafulli, giornalista e manager sportivo, ideatore della Scuola Genitori Sportivi, una realtà nata nel 2023 che sta spopolando in tutta Italia, con decine di richieste da parte di club intenzionati a trasformare mamme e papà da potenziali “pericoli” in alleati consapevoli e risorse preziose.

In programma una serata show, contraddistinta dalle divertenti vignette di Matteo De Monte e i relativi video di Salvatore Auricchio e Simone Moleri. Un modo leggero, interattivo, coinvolgente per riflettere sui comportamenti a volte sbagliati ed eccessivi e su come invece i genitori possano accompagnare al meglio il percorso in campo e fuori dei propri ragazzi, affinché sia più lungo e sereno possibile.

Invitati il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante e l’assessora allo Sport Vittoria Oneto, che porteranno i loro saluti introduttivi.

Ingresso libero e aperto a tutti. Per informazioni: www.scuolagenitorisportivi.it