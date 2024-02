Juventus Next Gen con i playoff nel mirino dopo 6 risultati utili consecutivi. Ancona in difficoltà

In campo domani alle 16.15 allo stadio ’Moccagatta’ di Alessandria.

Juventus Next Gen col vento in poppa dopo 6 risultati utili di fila (12 punti) che l’hanno tirata fuori dalla zona calda della graduatoria. Contro l’Ancona i bianconeri all’andata trovarono la prima vittoria stagionale e ora puntano a proseguire la striscia positiva che potrebbe lanciarli in zona playoff.

La formazione dorica, invece, è alle prese con un periodo complicato, come spiegato dallo sfogo ‘social’ dell’ad Roberta Nocelli di martedì: c’è contestazione, siamo a fine mercato e contro la Juve ci saranno diversi assenti, tra infortuni e squalifiche.

Squadre

JUVENTUS NEXT GEN – È 12^ con 27 punti (7 vinte, 6 pari, 10 perse, gol 26-28), alla pari con la Lucchese, ma davanti per differenza reti. Arriva dal 3-1 esterno sulla Spal, 6° risultato utile di fila. Il tecnico Massimo Brambilla (50) utilizza il 3-5-2 , puntando talvolta sul trequartista. Miglior marcatore Guerra (8).

ANCONA – È al 14° posto con 25 punti (6 vinte, 7 pari, 10 perse, gol 23-29), appena fuori dai playout. Arriva dall'0-2 casalingo col Cesena e ha perso 3 delle ultime 5. Il tecnico Gianluca Colavitto (52), in panchina dalla 10^ giornata dopo Donadel, è partito col 4-3-3 virando poi sul 3-5-2. Squalificati Prezioso, Mondonico . Miglior marcatore Spagnoli (9).

Precedenti

Solo 1, la gara di andata: al ‘Conero’ vinse la Juve NG 2-1 (38′ Yildiz, 42′ Spagnoli, 65′ Cerri).

Giudici di gara

Arbitro: Maria Marotta (Sapri)

Assistenti: Giuseppe Luca Lisi (FI) – Nidaa Hader (RA)

4° ufficiale: Adam Collier (Gallarate)

Precedenti dell’arbitro

In totale sono 5, di cui 2 con i bianconeri: Lecco-JU23 1-1, Pro Sesto-JU23 1-1, Carrarese-AN 1-1, AN-Grosseto 2-0, Lucchese-AN 1-1. Con la sig.ra Marotta, al 6° anno in serie C, la baby-Juve non ha mai vinto.