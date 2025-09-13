La Fondazione CRAL ha presentato i vincitori del 58° ‘Acqui Storia’. Premiazione sabato 18 ottobre

Il Premio Acqui Storia, giunto alla 58ª edizione, si conferma come uno dei più prestigiosi riconoscimenti italiani dedicati a saggistica e narrativa di argomento storico. Il grande numero di volumi candidati, 227, provenienti da case editrici nazionali e straniere, testimonia il prestigio e la credibilità che il Premio ha saputo conquistare negli anni. Questa ricca adesione sottolinea come il Premio Acqui Storia sia un punto di riferimento imprescindibile per la valorizzazione della ricerca e della divulgazione storica.

La cerimonia di premiazione della 58ª edizione del Premio Acqui Storia si terrà sabato 18 ottobre alle ore 17 al Teatro Ariston di Acqui Terme. Sarà condotta da Roberto Giacobbo, giornalista e conduttore TV del programma “Freedom – Oltre il confine”. Il giornale locale ‘Il Piccolo’ sarà Media Partner.

Nel corso della cerimonia saranno consegnati i riconoscimenti speciali “Testimone del Tempo” (Fabio Tamburini, Enrico Mentana, Associazione Nihon Hidankyō) e “Premio alla Carriera” (prof. Francesco Traniello) assegnati a personalità di rilievo, e il premio speciale “La Storia in TV” (Carlo Degli Esposti), attribuito a trasmissioni a carattere storico-divulgativo.

Roberto Giacobbo (foto L’Ancora)

I VINCITORI

Giovanna Tosatti con “Storia della polizia. L’ordine pubblico in Italia dal 1861 a oggi” (Società Editrice il Mulino) per la sezione Storico-scientifica;

Mario Avagliano e Marco Palmieri con “Italiani d’America. La grande emigrazione negli Stati Uniti” (Società Editrice Il Mulino) per la sezione Storico-Divulgativa;

Marco Balzano con “Bambino” (Einaudi) per la sezione Romanzo Storico;

Manlio Castagna con “Di fuoco e seta” (Mondadori) per la nuova sezione Ragazzi.

VINCITORI CONCORSO SCOLASTICO NAZIONALE HISTORY LAB

1° classificato GALILEO GALILEI (Macomer-NU) – Classe 4^B – “La (R)esistenza delle parole – Storia di lotta alla censura”;

2° classificato RITA LEVI MONTALCINI (Acqui Terme) – Classe 3^ – “Resistere alla censura: intorno all’art. 21 della Costituzione”;

3° classificato LICEO GINNASIO G.B. BODONI (Saluzzo) – Classe 2^K – “Ελευθερία ή θάνατος (Eleftheria i thanatos) Libertà o Morte”.

MENZIONI SPECIALI

Federico Maria Sardelli con “Lucietta. Organista di Vivaldi” (Sellerio Editore Palermo) per la sezione Romanzo Storico; punteggio più alto della Giuria Popolare;

Marilena Umuhoza Delli con “Storia vera dell’Italia nera. Gli afro-discendenti che hanno fatto la Storia d’Italia, dall’Impero Romano a oggi” (Piemme-Mondadori Libri Spa) per la sezione Ragazzi;

IST. PIERO GOBETTI (Genova) – Classi miste con “Oggi è arrivato il giorno” per il Concorso Scolastico Nazionale History Lab.

L’assessore alla cultura di Acqui, Michele Gallizzi, e il

presidente della Fondazione, Luciano Mariano

LE PAROLE – Così il presidente della Fondazione CRAL, notaio Luciano Mariano: “Al ricordo di Marcello Venturi, fondatore del ​Premio, si affianca la crescente partecipazione di classi di studenti provenienti da scuole di diverse regioni italiane: passato e presente che attestano la vitalità di una manifestazione che, da oltre mezzo secolo, porta il nome di Acqui Terme nel panorama internazionale. Un successo confermato anche dall’eccezionale adesione di volumi, autori e case editrici e dai numerosi “premi speciali” conferiti a personaggi di grande rilievo che contribuiscono a favorire la valorizzazione di questa bella città ricca di storia, di arte e di sorgenti termali”.

CREDITI – Il Premio Acqui Storia ha ottenuto nel tempo l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, il patrocinio del Presidente del Consiglio, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera dei Deputati e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, massimo Ente finanziatore del Premio, la Regione Piemonte, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, C.T.E. Costruzioni Tecno Elettriche S.p.A., Istituto Nazionale Tributaristi, Gruppo Amag, Gruppo Benzi, B.R.C. S.p.A. Automazione Industriale e il Comune di Acqui Terme, ente organizzatore.

L’assessore Gallizzi e il presidente Mariano