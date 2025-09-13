Moto Club Città della Paglia: domani la presentazione al Quartiere Cristo

Tutto pronto per la presentazione ufficiale del “Moto Club Città della Paglia”, fondato al Quartiere Cristo nell’ambito del progetto Moto Club Alessandria Sud. Sono più di 50 gli iscritti, mentre il direttivo è stato costituito e sarà presentato ufficialmente domani. Il presidente è Paolo Pilotto, il vice Giovanni Muratore, la segretaria Gabriella Nicolasi, i consiglieri Gianni Bardoni, Alessandro Borgoglio, Ottone Vaccaro, Francesca Grandotto e Katia Capellini.

Il raduno avrà luogo presso Piazza Ceriana alle ore 9. Il Programma prevede:

oe 10 – Escursioni in moto sul percorso Cabanette, Cantalupo, Villa del Foro (aperitivo alla Soms), Casalbagliano. Arrivo in Piazza Ceriana previsto per le ore 12,15 – Benedizione delle Moto di don Giuseppe Bodrati – Punti ristoro Gruppo Alpini (con panino dell’Alpino e agnolotti) e nel pomeriggio premiazione dei Moto Club ospiti.

Ore 18 dj set, alla consolle Dado – Ore 21 esibizione della scuola di Ballo ‘Salsa De Luna’ con il Maestro Fabio Pugliese – Ore 21,30 Discoteca Italiana in Piazza Ceriana con FEBBRE ITALIAi.

INFO – Email : [email protected] – 339-1756192 Gabriella