Sabato 13 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Frase del giorno
‘Ben fatto’ è meglio di ‘ben detto’. (Benjamin Franklin)
Santi del giorno
San Giovanni Crisostomo (Vescovo e Dottore della Chiesa, protettore di esiliati, predicatori), San Maurilio di Angers (Vescovo), San Venerio (Eremita), Sant’Amato di Remiremont (Abate), Sant’Amato di Sens (di Sion, Vescovo), Sant’Evanzio di Autun (Vescovo).
Accadde oggi
- 1970 prima Maratona a New York. Partiti 127, arrivati 55. Vinse l’americano Gary Muhrcke. Le vittorie italiane sono 5: Orlando Pizzolato (’84, ’85), Gianni Poli (’86), Giacomo Leone (’96) e Franca Fiacconi (’98).
- 1985 uscì Super Mario Bros. Partorito dalla mente geniale di Shigeru Miyamoto, il giochino ‘Super Mario Bros’ esordì abbinato al Nintendo Entertainment System, consolle per videogiochi. Con 40 milioni di copie vendute nel mondo segnò un primato, superato poi da ‘Wii Sports’ (2009). Il baffuto idraulico, ‘mascotte’ Nintendo, ispirò 2 cartoni animati e 1 film.
Nati famosi
- Jacqueline Bisset (1944), Inghilterra, attrice. Nata a Weybridge, Winifred Jacqueline Fraser Bisset (padre scozzese, madre con ascendenza francese), fu lanciata da Polanski in ‘Cul-de-sac’ (’67). L’anno dopo fu protagonista in ‘Bullitt’. Poi con Truffaut girò ‘Effetto notte’ (’73), ‘Assassinio sull’Orient Express’ (’74) e ‘Abissi’ (’77). Madrina di Angelina Jolie, fece serie TV di successo e nel ’14 fu con Depardieu in ‘Welcome to New York’, ispirato ad uno scandalo sessuale.
- Michael Johnson (1967), Usa, ex-atleta. Nato a Dallas (Texas), detto ‘il soldatino’ per la posizione in corsa, stabilì molti record: il suo 43″18 sul ‘giro di pista’ resistette 17 anni (1999-2016) ed è ancora la 2^ performance di tutti i tempi, mentre il 19”32 sui 200 restò primato del mondo 12 anni ed è tuttora il 4° tempo di sempre. E’ l’unico atleta ad aver vinto Oro Olimpico su 200 e 400 lo stesso anno (Atlanta ’96).
- Ezio Bosso (1971-2020), Italia, compositore e pianista. Nato a Torino, suonò con gli ‘Statuto’ e studiò ‘Composizione e Direzione d’Orchestra’ a Vienna. Innamorato di Beethoven, tenne concerti in tutto il mondo. Nell’11 gli fu asportato un tumore al cervello e fu colpito da sindrome autoimmune neuropatica. Continuò, ma il peggioramento della malattia lo costrinse a smettere. Morì il 15 maggio ’20, nella sua casa di Bologna.
- Fabio Cannavaro (1973), Italia, ex-calciatore e allenatore. Nato a Napoli, fu difensore di Napoli, Parma, Inter, Juve, Real Madrid, Al-Ahli (692-19), allenando poi in Arabia e in Cina. In Nazionale (136-2) fu Campione del Mondo ’06 e per questo vinse Pallone d’Oro e Fifa World Player. In azzurro conquistò anche l’Argento Europeo ’00 e 2 Ori Europei U21 (’94 e ’96). Coi club vinse 2 Coppe Italia, Supercoppa, Coppa UEFA (Parma), 2 scudetti e Coppa di Spagna (Real Madrid).
- Cristiana Capotondi (1980), Italia, attrice. Romana doc, debuttò a 13 anni nella serie TV ‘Amico mio’. Nel XXI secolo ebbe ruoli da protagonista con ‘Orgoglio’ (’04-’06) e ‘Sissi’ (’10), e al cinema con ‘Notte prima degli esami’ (Nastro d’argento) e ‘La kryptonite nella borsa’ (’11). Nel ’13 ebbe consensi per ‘La mafia uccide solo d’estate’. Con 38 film, 34 serie TV, 7 cortometraggi e varie pubblicità, è una delle attrici più impegnate.