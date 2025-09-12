Attualità Alessandrina Eventi Teatro

Gli Illegali e le loro ‘Favole in musica’, domani 13 settembre al Teatro Parvum di Alessandria

DiRaimondo Bovone

Set 12, 2025 , , , , ,

Data: Sabato 13 settembre 2025
Orario: Ore 18 e ore 21 doppia replica
Luogo: Teatro Parvum. Via Mazzini 85, Alessandria
Ingresso: 10 euro
Prenotazioni: www.illegali.it/prenota
Regole per gli spettatori: Prenota in anticipo (posti limitati!) – Avvisa se non puoi venire – Goditi lo spettacolo in serenità. – Lo spettacolo è al chiuso, quindi si farà con qualsiasi meteo.

MUSICISTI: Cristian Gaydou, voce; Alice Calvetti, voce; Roberta Vassallo, flauto; Desiree Beltrán, violoncello; Matteo Stella, pianoforte; Matilde Moretti, basso elettrico; Marco Lupoli, batteria.
DIRETTORE ARTISTICO: Gerardo Herrera. PRODUZIONE: Associazione Comunarte APS in collaborazione con il conservatorio A. Vivaldi di Alessandria. 

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

