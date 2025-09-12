Gli Illegali e le loro ‘Favole in musica’, domani 13 settembre al Teatro Parvum di Alessandria

Data: Sabato 13 settembre 2025

Orario: Ore 18 e ore 21 doppia replica

Luogo: Teatro Parvum. Via Mazzini 85, Alessandria

Ingresso: 10 euro

Prenotazioni: www.illegali.it/prenota

Regole per gli spettatori: Prenota in anticipo (posti limitati!) – Avvisa se non puoi venire – Goditi lo spettacolo in serenità. – Lo spettacolo è al chiuso, quindi si farà con qualsiasi meteo.

MUSICISTI: Cristian Gaydou, voce; Alice Calvetti, voce; Roberta Vassallo, flauto; Desiree Beltrán, violoncello; Matteo Stella, pianoforte; Matilde Moretti, basso elettrico; Marco Lupoli, batteria.

DIRETTORE ARTISTICO: Gerardo Herrera. PRODUZIONE: Associazione Comunarte APS in collaborazione con il conservatorio A. Vivaldi di Alessandria.