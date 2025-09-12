‘Garden Party Zonta’: domenica 14 al Centro d’Incontro Orti, per una domenica nella natura

Zonta Club Alessandria, con il Garden Party Zonta, apre l’anno sociale ed augura buon anno scolastico con un’iniziativa volta a sostenere scuola e studenti. L’evento, organizzato con la collaborazione del Comune di Alessandria, si svolgerà domenica 14 Settembre negli spazi del Centro d’Incontro Orti ad Alessandria e, per l’occasione, la Ristorazione Sociale sarà eccezionalmente aperta a pranzo.

L’evento si aprirà alle ore 14.30 per terminare alle 19.

INFO: 339-8512631 – [email protected]

L’invito a partecipare è esteso a tutti, grandi e piccini di ogni età, per un’iniziativa che al suo interno contieni 11 diverse proposte all’insegna del benessere e del divertimento, a sostegno del progetto “Io posso” e delle altre attività rivolte agli studenti e alle loro famiglie, perché l’istruzione è un pilastro di Zonta International. Spiega Nadia Biancato, presidente di Zonta Club Alessandria: “Zonta Club Alessandria da sempre dispensa borse di studio, sostiene l’educazione dei ragazzi localmente e nel mondo intero, impegnandosi in progetti che hanno lo scopo di sottrarre al lavoro minorile, alla violenza di matrimoni precoci le cosiddette ‘spose bambine’. Con lo stesso impegno ci siamo prodigati per l’aiuto alle popolazioni Ukraine, denunciamo la situazione delle donne in Afghanistan e Iran, ma rimaniamo inermi come molte altre organizzazioni rispetto ad eventi più grandi di noi dove, a soccombere, sono soprattutto i bambini. A tutti loro sarà dedicato il Muro che allestiremo, in collaborazione con l’Associazione Commercianti del Cristo, con i sassi che invitiamo a portare al Garden Party per essere dipinti da un pool di volontarie”.