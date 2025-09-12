Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Sanità, prestazioni extra orario: superate in Regione le 100.000 visite con 4 mesi di anticipo

DiRaimondo Bovone

Set 12, 2025 , , , , , ,

«Con 4 mesi di anticipo, al 31 agosto, abbiamo raggiunto e superato le 100.000 prestazioni extra-orario, alla sera e nei fine settimana. Era l’obiettivo che ci eravamo dati per il 2025 e averlo conseguito così rapidamente è davvero un fatto straordinario che ci induce a proseguire. Ancora una volta ringraziamo i professionisti e gli operatori del comparto sanitario che hanno dato la loro disponibilità e i cittadini che hanno apprezzato la novità e che hanno potuto effettuare visite ed esami nei fine settimana ed in orari serali». Così il presidente della Regione, Alberto Cirio, e l’assessore alla Sanità, Federico Riboldi,  commentano il dato sulle prestazioni aggiuntive che la Regione ha avviato sul territorio a partire da fine febbraio.

Le prestazioni aggiuntive hanno permesso di riportate nell’alveo della sanità pubblica oltre  100.000 cittadini piemontesi in pochi mesi, con visite e prestazioni che probabilmente non avrebbero effettuato per i precedenti tempi di attesa. Ancora l’assessore Riboldi: «Nei mesi estivi ci siamo focalizzati su alcuni tipi di prestazioni, quelli maggiormente critici. Ora proseguiamo in questa direzione, con l’obiettivo di ridurre ancora le liste d’attesa e tornare ai livelli pre-Covid».

I NUMERI – Dal 22 febbraio al 31 agosto sono state 110.000 le prestazioni extra-orario già effettuata dalle Aziende sanitarie che hanno avviato il programma. Ecco i numeri delle ASL più vicine a noi.
ASL AL – 5.640 (agosto 709) così suddivise: 1) Ecografie (2.953) – 2) TAC (1.336) – 3) Prime visite (581) – 4) Ecografie mammarie (283) – 5) Ecolodoppler (231)
ASL AT – 2.914 (agosto 0) così suddivise: 1) Eco(color)doppler dei tronchi sovraortici (466) – 2) Prima visita otorinolaringoiatrica (420) – 3) Prima visita ortopedica (351) – 4) Prima visita urologica (272) –
5) Prima visita neurologica (202)

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

Il meteo del fine settimana

Set 12, 2025 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Venerdì 12 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Set 11, 2025 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Tajani “Accordo con la Turchia per contrasto immigrazione irregolare”

Set 11, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Sanità, prestazioni extra orario: superate in Regione le 100.000 visite con 4 mesi di anticipo

Set 12, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

Il meteo del fine settimana

Set 12, 2025 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Ponte sullo Stretto, Salvini “Dovrebbe esserci in 7 anni dopo avvio lavori”

Set 11, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Venerdì 12 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Set 11, 2025 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x