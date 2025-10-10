Attualità Alessandrina Costume & Società Economia

‘Dona la spesa’ nei negozi Coop: l’11 ottobre si riempie il carrello in 62 negozi del Piemonte

DiRaimondo Bovone

Ott 10, 2025 , , , , , , ,

La raccolta di Nova Coop Dona la Spesa ritorna sabato 11 ottobre in 62 punti vendita di Piemonte e alta Lombardia, in collaborazione con le onlus del territorio, per offrire un supporto alle persone e alle famiglie in condizioni di difficoltà economica. Tre i siti in provincia di Alessandria: Alessandria e Casale Monferrato (sia ipermercato che supermercato) con i volontari Caritas, Valenza con i volontari della Croce Rossa.
L’indicazione è di privilegiare prodotti alimentari a lunga conservazione come pasta secca e riso, olio, pelati, carne e tonno in scatola, legumi, farina, zucchero, sale, biscotti, marmellate, latte a lunga conservazione, cereali, merendine, alimenti per la prima infanzia, pannolini, prodotti per l’igiene della persona e per la pulizia della casa.

“Dona la Spesa” è l’iniziativa che Nova Coop organizza più volte all’anno nei propri punti vendita per supportare le associazioni di volontariato, le onlus e le istituzioni locali impegnate quotidianamente nell’offrire aiuto a chi ne ha più bisogno. Un programma che prosegue anche nel corso dell’anno grazie alla presenza di cestoni non presidiati all’ingresso di molti supermercati e ipermercati, dove Soci e clienti possono liberamente donare i prodotti. Nel 2025 Dona la Spesa è al suo 4° appuntamento, il secondo specificamente dedicato alla raccolta di prodotti alimentari e altri beni di prima necessità. 
Lo scorso anno la giornata di mobilitazione di ottobre vide la partecipazione di circa 600 volontari e permise di raccogliere beni per 47 tonnellate, per un corrispettivo economico pari a 141.000 euro.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Economia Video

Uzbekistan sempre più attrattivo per gli investimenti esteri

Ott 10, 2025
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi Eventi

Giornate FAI d’autunno: sabato 11 e domenica 12 ottobre visite in 14 luoghi della provincia di Alessandria

Ott 10, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: Acrobatica Alessandria si presenta stasera ed esordisce domani in campionato

Ott 10, 2025 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Costume & Società Economia

‘Dona la spesa’ nei negozi Coop: l’11 ottobre si riempie il carrello in 62 negozi del Piemonte

Ott 10, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Viaggiando Video

ANAS: focus sicurezza stradale al Festival dello Sport di Trento

Ott 10, 2025
Economia Video

Uzbekistan sempre più attrattivo per gli investimenti esteri

Ott 10, 2025
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi Eventi

Giornate FAI d’autunno: sabato 11 e domenica 12 ottobre visite in 14 luoghi della provincia di Alessandria

Ott 10, 2025 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x