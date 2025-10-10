‘Dona la spesa’ nei negozi Coop: l’11 ottobre si riempie il carrello in 62 negozi del Piemonte

La raccolta di Nova Coop “Dona la Spesa” ritorna sabato 11 ottobre in 62 punti vendita di Piemonte e alta Lombardia, in collaborazione con le onlus del territorio, per offrire un supporto alle persone e alle famiglie in condizioni di difficoltà economica. Tre i siti in provincia di Alessandria: Alessandria e Casale Monferrato (sia ipermercato che supermercato) con i volontari Caritas, Valenza con i volontari della Croce Rossa.

L’indicazione è di privilegiare prodotti alimentari a lunga conservazione come pasta secca e riso, olio, pelati, carne e tonno in scatola, legumi, farina, zucchero, sale, biscotti, marmellate, latte a lunga conservazione, cereali, merendine, alimenti per la prima infanzia, pannolini, prodotti per l’igiene della persona e per la pulizia della casa.

“Dona la Spesa” è l’iniziativa che Nova Coop organizza più volte all’anno nei propri punti vendita per supportare le associazioni di volontariato, le onlus e le istituzioni locali impegnate quotidianamente nell’offrire aiuto a chi ne ha più bisogno. Un programma che prosegue anche nel corso dell’anno grazie alla presenza di cestoni non presidiati all’ingresso di molti supermercati e ipermercati, dove Soci e clienti possono liberamente donare i prodotti. Nel 2025 Dona la Spesa è al suo 4° appuntamento, il secondo specificamente dedicato alla raccolta di prodotti alimentari e altri beni di prima necessità.

Lo scorso anno la giornata di mobilitazione di ottobre vide la partecipazione di circa 600 volontari e permise di raccogliere beni per 47 tonnellate, per un corrispettivo economico pari a 141.000 euro.