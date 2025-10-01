La giornata europea delle Fondazioni dedicata ai giovani: i progetti di 8 associazioni

Otto associazioni di volontariato sono protagoniste del video realizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria nell’ambito del progetto nazionale Germogliazioni. Giovani, primavera di comunità, in occasione della Giornata europea delle Fondazioni che ricorre il 1° Ottobre.

VIDEO: https://www.canva.com/design/DAGykmWf8t4/hL2PppLBVvd5oPduvIxQmw/view?utm_content=DAGykmWf8t4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=hf100f59cfd

La giornata, promossa dal network europeo delle organizzazioni filantropiche Philea, ha l’obiettivo di rendere riconoscibile a livello comunitario il ruolo e l’operato delle Fondazioni che, insieme al mondo del volontariato e del Terzo settore, concorrono ad alimentare e innovare il welfare e la cultura in tutta Europa. Il tema individuato quest’anno riguarda la creazione di opportunità per i giovani e la loro attiva partecipazione nelle comunità e parte dal presupposto che l’Italia non è un paese per giovani. Le disuguaglianze nell’accesso alle opportunità educative, sociali, lavorative ne ostacolano il percorso. Se non possono crescere e trasformarsi loro, non può farlo nemmeno il Paese.

Il presidente Luciano Mariano

LE PAROLE – Così il presidente, notaio Luciano Mariano: “Questo appuntamento rappresenta per la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria molto più di un progetto: è un investimento nel futuro. Crediamo fermamente che i giovani siano il seme da cui può germogliare una società più equa, inclusiva e vitale. In un Paese dove troppo spesso le opportunità sembrano sfuggire alle nuove generazioni, è nostro dovere creare spazi di crescita, partecipazione e ascolto. Le disuguaglianze non si superano con le parole, ma con azioni concrete e il Terzo Settore è il terreno fertile dove la Fondazione rinnova il proprio impegno a fianco delle realtà che operano con passione e dedizione per costruire comunità più forti, dove i giovani non siano spettatori ma protagonisti. Questa Giornata offre l’occasione per ribadire i valori fondanti del nostro Ente, impegnato a promuovere la coesione sociale, sostenere il protagonismo giovanile e favorire lo sviluppo di comunità inclusive e solidali”.

I PROTAGONISTI – Le associazioni che, quest’anno, partecipano al progetto sono ABILITANDO ONLUS, AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, AZIMUT SCS, COMUNITÀ SAN BENEDETTO AL PORTO APS, IL SOLE DENTRO, IL PANE E LE ROSE SOC. COOP ONLUS, LA FENICE, LA SALVE SRL IMPRESA SOCIALE, che nel corso dell’anno hanno realizzato iniziative inclusive per i giovani: studenti universitari, disabili, ragazzi in cerca di un’occupazione, extracomunitari o semplicemente bisognosi di un supporto. I responsabili di ciascuna associazione illustrano nel video le modalità dei rispettivi progetti portando una testimonianza di grande impegno sociale che andrà ad affiancarsi a quello di tante altre realtà che, nel nostro Paese, operano per migliorare la qualità della vita delle persone più fragili.