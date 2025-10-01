Alessandria in primo piano Eventi IN EVIDENZA

La giornata europea delle Fondazioni dedicata ai giovani: i progetti di 8 associazioni

DiRaimondo Bovone

Ott 1, 2025 , , , , , , ,
La facciata di Palatium Vetus, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria

Otto associazioni di volontariato sono protagoniste del video realizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria nell’ambito del progetto nazionale Germogliazioni. Giovani, primavera di comunità, in occasione della Giornata europea delle Fondazioni che ricorre il 1° Ottobre.

VIDEO: https://www.canva.com/design/DAGykmWf8t4/hL2PppLBVvd5oPduvIxQmw/view?utm_content=DAGykmWf8t4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=hf100f59cfd

La giornata, promossa dal network europeo delle organizzazioni filantropiche Philea, ha l’obiettivo di rendere riconoscibile a livello comunitario il ruolo e l’operato delle Fondazioni che, insieme al mondo del volontariato e del Terzo settore, concorrono ad alimentare e innovare il welfare e la cultura in tutta Europa. Il tema individuato quest’anno riguarda la creazione di opportunità per i giovani e la loro attiva partecipazione nelle comunità e parte dal presupposto che l’Italia non è un paese per giovani. Le disuguaglianze nell’accesso alle opportunità educative, sociali, lavorative ne ostacolano il percorso. Se non possono crescere e trasformarsi loro, non può farlo nemmeno il Paese.

Il presidente Luciano Mariano

LE PAROLE – Così il presidente, notaio Luciano Mariano: “Questo appuntamento rappresenta per la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria molto più di un progetto: è un investimento nel futuro. Crediamo fermamente che i giovani siano il seme da cui può germogliare una società più equa, inclusiva e vitale. In un Paese dove troppo spesso le opportunità sembrano sfuggire alle nuove generazioni, è nostro dovere creare spazi di crescita, partecipazione e ascolto. Le disuguaglianze non si superano con le parole, ma con azioni concrete e il Terzo Settore è il terreno fertile dove la Fondazione rinnova il proprio impegno a fianco delle realtà che operano con passione e dedizione per costruire comunità più forti, dove i giovani non siano spettatori ma protagonisti. Questa Giornata offre l’occasione per ribadire i valori fondanti del nostro Ente, impegnato a promuovere la coesione sociale, sostenere il protagonismo giovanile e favorire lo sviluppo di comunità inclusive e solidali”.

I PROTAGONISTI – Le associazioni che, quest’anno, partecipano al progetto sono ABILITANDO ONLUS, AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, AZIMUT SCS, COMUNITÀ SAN BENEDETTO AL PORTO APS, IL SOLE DENTRO, IL PANE E LE ROSE SOC. COOP ONLUS, LA FENICE, LA SALVE SRL IMPRESA SOCIALE, che nel corso dell’anno hanno realizzato iniziative inclusive per i giovani: studenti universitari, disabili, ragazzi in cerca di un’occupazione, extracomunitari o semplicemente bisognosi di un supporto. I responsabili di ciascuna associazione illustrano nel video le modalità dei rispettivi progetti portando una testimonianza di grande impegno sociale che andrà ad affiancarsi a quello di tante altre realtà che, nel nostro Paese, operano per migliorare la qualità della vita delle persone più fragili.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA

Piemonte in Giappone, il presidente Cirio: “Nutrire è il tema della nostra offerta”

Ott 1, 2025
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Precipita aereo dell’Aeronautica, morti i 2 militari a bordo

Ott 1, 2025
IN EVIDENZA Politica Video

Ucraina, Meloni: “L’offensiva della Russia è fallita”

Ott 1, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Alessandria in primo piano Eventi IN EVIDENZA

La giornata europea delle Fondazioni dedicata ai giovani: i progetti di 8 associazioni

Ott 1, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca

Palermo: imprenditori denunciano pizzo, 2 arresti

Ott 1, 2025
Attualità IN EVIDENZA

Piemonte in Giappone, il presidente Cirio: “Nutrire è il tema della nostra offerta”

Ott 1, 2025
Economia Video

Dal 2026 una nuova festività, cosa cambia per il lavoro

Ott 1, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x