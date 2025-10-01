Attualità IN EVIDENZA Video

La premier Meloni su Gaza: “L’UE sostenga il piano Trump, in attesa della risposta di Hamas”

Ott 1, 2025
COPENAGHEN (DANIMARCA) (ITALPRESS) – “Penso che la cosa più importante sia un sostegno europeo a un piano di pace che è stato proposto e sul quale c’è stata un’adesione ampissima, dai paesi arabi a quelli europei, passando anche dall’India. Aspettiamo la risposta di Hamas”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa prima del Consiglio europeo, a proposito della situazione in Medio Oriente e la proposta di pace avanzata dal presidente americano Donald Trump.ads/mca2/sat
Fonte video: Palazzo Chigi

