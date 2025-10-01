Piemonte in Giappone, il presidente Cirio: “Nutrire è il tema della nostra offerta”

TOKYO (ITALPRESS) – All’Ambasciata d’Italia a Tokyo il Piemonte ha presentato obiettivi e risultati della missione in Giappone, nell’ambito della partecipazione all’Expo Osaka 2025. Così il presidente Alberto Cirio: “Noi, come Regione Piemonte, presentiamo tutta la nostra offerta. Il tema è nutrire, l’arte è considerata come un nutrimento, quindi la cultura, però nel nutrire noi ci mettiamo un po’ tutto quello che il Piemonte è in grado di fare per nutrire il corpo con l’enogastronomia, ma anche per nutrire le menti, la cultura, la storia, le tradizioni”.

