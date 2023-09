L’edizione numero 24 della tradizionale fiera “Gagliaudo tra i mercanti” si svilupperà in città sabato 16 e domenica 17 settembre, giornate in cui si proporranno fianco a fianco i banchi dei venditori ambulanti e quelli dei negozi con esposizione di merci di qualità, molte a prezzi scontati proprio per l’occasione.

Il programma

Sabato 16 settembre – percorso fiera: via dei Martiri, via Migliara, corso Roma, piazzetta della Lega, via Milano (fino a via Migliara)

via dei Martiri, via Migliara, corso Roma, piazzetta della Lega, via Milano (fino a via Migliara) Esibizione – Scuola di Ballo Country dalle 16.30 fino alle 19 in piazzetta della Lega

dalle 16.30 fino alle 19 in piazzetta della Lega Domenica 17 settembre – percorso fiera: Corso Roma, piazzetta della Lega, via Milano sino fino a via Migliara, via dei Martiri, Piazza Della Libertà, via San Lorenzo.

Corso Roma, piazzetta della Lega, via Milano sino fino a via Migliara, via dei Martiri, Piazza Della Libertà, via San Lorenzo. Mercatino – ai Giardini Pubblici lato corso Crimea “Vinile Alessandria – Fiera del Disco e della Musica” dalle ore 9 alle ore 18

lato corso Crimea “Vinile Alessandria – Fiera del Disco e della Musica” dalle ore 9 alle ore 18 Evento – via San Lorenzo mercatino e raduno delle Fiat 500

mercatino e raduno delle Fiat 500 Evento – via Caniggia “Danza, Musica, Moda, Benessere e Gusto” dalle 15,30 alle 19

“Danza, Musica, Moda, Benessere e Gusto” dalle 15,30 alle 19 Esibizione – Scuola di Ballo Country dalle 16.30 alle 19 in piazzetta della Lega

In entrambe le giornate

Visite guidate alle Sale d’Arte – via Machiavelli 11 , dalle 16.30 alle 17.30, biglietto ridotto a 3 Euro

, dalle 16.30 alle 17.30, biglietto ridotto a 3 Euro Visite guidate gratuite a Palatium Vetus – piazza della Libertà 28 , a cura della Fondazione Cassa di Risparmio dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19

, a cura della Fondazione Cassa di Risparmio dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 Apertura gratuita Museo delle Biciclette – via San Lorenzo 21, a cura di Palazzo Monferrato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19