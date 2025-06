Felinico, mitologia del dettaglio: domani la mostra in via Milano

🎭 Felinico: Mitologia del dettaglio – 📅 Sabato 7 giugno 2025 – 🕚 Dalle 11 alle 19

📍 c/o Erboristeria Erba Colta di Renza Borello, Via Milano 16 – Alessandria

🎟️ Ingresso libero – 📌 Evento nell’ambito di “Aperto per Cultura” – 🎨 Produzione: Illegali – BlogAL

🗺️ Visita guidata gratuita con prenotazione – 🕔 Ore 17 – 👤 Con la presenza di Daniele Ceva

📲 Prenotazione su: illegali.it/prenota

🖼️ Felinico: Mitologia del dettaglio è un intreccio di arte e passione, talento e tenacia. È la storia della collezione Felinico, donata da Felinico MMCXXXIV, ultimo discendente della dinastia. La mostra si terrà nello spazio antistante l’Erboristeria Erba Colta in Via Milano 16 ad Alessandria.

Una mostra che potrebbe ritenersi iconografica, se l’iconografia non avesse come in questo caso il ruolo di primo piano che i curatori le hanno assegnato. L’oggettistica dei Felinico trasuda storia e mistero, e i reperti stessi svelano poco a poco le tracce di un tempo trasfigurato.

Icona e mistero, storia e mitologia, perfino religione, si uniscono per rappresentare il prodotto del genio umano, fissato in uno scorcio, in una brevissima visione, in un dettaglio. Una visione che si scopre con ritrosia, mai completamente comprensibile, mai diretta.

📣 “In un periodo di relativismo dominante – racconta il prof. Panefresco, uno dei curatori della mostra e diretto discendente dei Felinico – è opportuno andare alla riscoperta delle nostre certezze classiche, della mitologia espressa nella più piccola esposizione”.

